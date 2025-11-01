باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از زمان آغاز کارزار انتخاباتی خود، وعده داده بود که کشورش را در اولویت قرار خواهد داد. سیاست خارجی او مبنی بر «عظمت را دوباره به آمریکا بازمی‌گردانیم» به این معنی بود که واشنگتن به نظامی‌گری در کشور‌های دیگر که دولت را وارد جنگ‌های فرسایشی و طولانی مدت، خارج از مرز‌های خود کرده بود، پایان می‌دهد.

اکنون، تشدید‌های نظامی علیه ونزوئلا شعار‌های پیشین ترامپ را به نقطه شکست می‌رساند؛ زیرا کاخ سفید موضعی جنگ‌طلبانه اتخاذ کرده که به نظر می‌رسد تصویر «رئیس جمهور صلح» را به سخره می‌گیرد.

در هفته‌های اخیر، نظامیان آمریکایی چندین حمله در منطقه کارائیب انجام داده‌اند که سبب کشته شدن ده‌ها نفر شده است. واشنگتن ادعا می‌کند حملات را علیه کشتی‌هایی انجام داده که در قاچاق مواد مخدر دخالت دارند. از سوی دیگر، ترامپ با صدور مجوز به سازمان سیا برای انجام عملیات در داخل خاک ونزوئلا، تشدید بیشتر تنش‌ها را نشان داد و این نگرانی را دامن زد که آمریکا در تلاش است تا کودتای نظامی علیه مادورو رقم بزند یا حتی حمله زمینی علیه ونزوئلا را آغاز کند.

فولتون آرمسترانگ، تحلیلگر سابق سیا و افسر اطلاعات ملی آمریکای لاتین، در این خصوص می‌گوید: «اقدام زمینی آخرین گزینه آمریکا خواهد بود و مطمئناً احتمال عملیات زمینی خیلی کم است، اما اگر هم انجام شود، توسط نیرو‌های ویژه و مخفی خواهد بود، نه ارتش بزرگ و آشکار».

ترامپ تاکید داشت که فقط به نفت ونزوئلا اهمیت می‌دهد

یک تاجر آمریکایی که روابط طولانی مدت با ونزوئلا دارد و از سیاست‌های کاخ سفید نیز آگاه است، گفت: «ترامپ در بسیاری از مکالمات و جلسات با افراد مختلف تأکید می‌کرد که واقعاً فقط به نفت [ونزوئلا] اهمیت می‌دهد. اما روبیو (وزیر خارجه آمریکا) توانست به این لفاظی که آنها «تروریست‌های مواد مخدر هستند دامن بزند و ترامپ را وادار به چرخش کامل کند. این چرخش واقعاً نشان‌دهنده نفوذ گسترده روبیو در دولت است.»

گفته شده روبیو که منتقد دیرینه دولت مادورو است، حمایت استفن میلر، معاون قدرتمند رئیس دفتر کاخ سفید، و سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید را برای متقاعد کردن ترامپ به دست آورد.

در همین حال، کارشناسان اهمیت ونزوئلا به عنوان یک تأمین‌کننده مواد مخدر را زیر سوال می‌برند. زیرا منبع اصلی ورود اکثر مواد غیرقانونی به آمریکا نیست. ماده فنتانیل، که مسئول اکثر مرگ‌های مرتبط با مواد مخدر در ایالات متحده است، عمدتاً از مکزیک تهیه می‌شود. در مورد قانونی بودن حملات به کشتی‌ها (که روبیو با سر و صدا آن را توجیه کرده است) و تشدید نظامی به نام مبارزه با مواد مخدر، تردید‌هایی وجود دارد. اما کاخ سفید اصرار دارد افرادی که مورد حمله قرار می‌گیرند، تروریست خارجی محسوب شده و بنابراین حمله به آنان از نظر قانونی منعی ندارد.

انگیزه‌های شخصی وزیر امور خارجه آمریکا در کار است

در همین حال، انگیزه روبیو ممکن است ترکیبی از ایدئولوژی و جاه‌طلبی سیاسی باشد. او که فرزند مهاجران کوبایی است، مدت‌هاست که مادورو و سلفش، هوگو چاوز را به دلیل حمایت مالی و نفتی که به کوبا ارائه داده‌اند، محکوم کرده است.

ناظران می‌گویند روبیو به دنبال نامزدی ریاست جمهوری جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۸ است. گفته شده اتخاذ موضع سختگیرانه در قبال ونزوئلا می‌تواند به تضمین رأی قومی در انتخابات مقدماتی کمک کند.

اما ملاحظات سیاست خارجی گسترده‌تری نیز وجود دارد، زیرا آمریکا تلاش می‌کند عادت تاریخی خود را که با آمریکای لاتین به عنوان حیاط خلوت خود رفتار می‌کند، احیا کند.

منبع: گاردین