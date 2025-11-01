الگوگیری از شهید حسین فهمیده، رمز تداوم راه انقلاب اسلامی است

حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی کشور، با اشاره به نقش الهام‌بخش شهید حسین فهمیده در تاریخ انقلاب اسلامی، بر ضرورت تبیین زندگی و اندیشه این نوجوان قهرمان برای نسل جوان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش خبر نگار روابط عمومی پلیس، در آیین گرامیداشت شهید حسین فهمیده و شهدای دانش‌آموز که با حضور دانش‌آموزان، فرهنگیان و مسئولان در مجتمع آموزشی فرزانگان فراجا برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی کشور طی سخنانی اظهار داشت بیایید ببینیم حسین فهمیده چه کرد که به‌عنوان الگویی بزرگ به جامعه معرفی شد. حسین فهمیده سیزده سال داشت؛ از کرج راهی جبهه شد و در خط مقدم حضور یافت. در یکی از عملیات‌ها، دشمن نیرو‌های ما را محاصره کرد. در آن شرایط سخت، حسین دوستش، محمدرضا شمس، را که مجروح شده بود با سختی از میدان نبرد به عقب منتقل کرد و سپس خود به خط مقدم بازگشت.»

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ادامه داد: «وقتی حسین بازگشت، دید پنج تانک دشمن در حال پیشروی به سمت مواضع رزمندگان هستند. او با شجاعتی مثال‌زدنی، با چند نارنجک به استقبال تانک‌ها رفت و با فدا کردن جان خود، تانک دشمن را منفجر کرد. انفجار تانک موجب فرار سایر نیرو‌های دشمن شد و منطقه آزاد گردید. این بود حماسه نوجوانی سیزده‌ساله که تاریخ را دگرگون کرد.»

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرازی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) گفت: «امام فرمودند: رهبر ما آن طفل سیزده‌ساله‌ای است که با نارنجک زیر تانک رفت و آن را منفجر کرد. امام همچنین تأکید کردند که قلب کوچک حسین فهمیده از زبان و قلم ما اثرگذارتر است.»

وی افزود: «حسین فهمیده این درس بزرگ را از نوجوان دیگری آموخته بود؛ از حضرت قاسم بن‌الحسن (ع) در کربلا. همان‌گونه که قاسم در سیزده‌سالگی در میدان عاشورا حاضر شد، حسین نیز در همان سن از او الگو گرفت. پس از او، نوجوانانی، چون مرحمت بالازاده نیز از همین مکتب الهام گرفتند.»

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه خاطره‌ای از شهید مرحمت بالازاده نقل کرد و گفت: «مرحمت بالازاده، نوجوان سیزده‌ساله‌ای بود که می‌خواست به جبهه برود، اما فرماندهان به دلیل سن کم اجازه نمی‌دادند. او مقابل دفتر ریاست‌جمهوری وقت، که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن دوران رئیس‌جمهور بودند، ایستاد و گفت: یا بنویسید که داستان قاسم در کربلا دروغ بود یا به من اجازه دهید به جبهه بروم. حضرت آقا با دست‌خط خود اجازه دادند و مرحمت به جبهه رفت و به شهادت رسید.»

وی با تأکید بر نقش تأثیرگذار نوجوانان در تاریخ انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: «یک نوجوان می‌تواند زندگی یک ملت را تغییر دهد. امروز نیز حسین فهمیده‌ها و مرحمت بالازاده‌ها باید الگوی نسل جوان ما باشند. از شما دانش‌آموزان عزیز می‌خواهم زندگی‌نامه و خاطرات این شهدا را بخوانید و بدانید که آنان هم‌سن و سال شما بودند، اما با اراده‌ای پولادین راه جهاد را انتخاب کردند.»

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «برنامه امروز برای آن است که یاد و نام شهید فهمیده در تاریخ و در ذهن نسل امروز زنده بماند. باید از این شهیدان درس بگیریم و مسیر آنان را ادامه دهیم.»

 

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم اظهار داشت:

«از مدیر محترم مدرسه فرزانگان، و تمام دست‌اندرکاران که در برگزاری این آیین تلاش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. حضور پرشور شما دانش‌آموزان نیز به این مراسم رونق و روشنایی بخشید. خداوند ان‌شاءالله ما را ادامه‌دهنده راه شهید حسین فهمیده و همه شهدای گرانقدر قرار دهد تا پایه‌های انقلاب اسلامی روزبه‌روز استوارتر شود.»

