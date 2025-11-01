بردیا دانشور و پویا ایدنی شطرنج‌بازان کشورمان با پیروزی مقابل رقبای‌شان، آغاز موفقی در جام جهانی شطرنج داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ در گوا، هندوستان امروز آغاز شد و بردیا دانشور و پویا ایدنی نمایندگان کشورمان، در نخستین دیدار خود به برتری دست یافتند.

در این رقابت‌ها سه شطرنج‌باز ایرانی شامل پرهام مقصودلو، بردیا دانشور و پویا ایدنی حضور دارند. بر اساس برنامه مسابقات، مقصودلو در دور نخست استراحت دارد و بازی نخواهد داشت، اما دانشور و ایدنی از امروز رقابت خود را آغاز کرده‌اند.

رقابت‌های جام جهانی شطرنج از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران آغاز شده است. 

در مراسم افتتاحیه که دیروز برگزار شد، آرکادی دورکوویچ رئیس فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: «جام جهانی یکی از مهم‌ترین و دراماتیک‌ترین تورنمنت‌های تقویم فیده است. از میان ۲۰۶ شرکت‌کننده، تنها سه نفر به تورنمنت کاندیدا‌های ۲۰۲۶ که مسیر رسیدن به قهرمانی جهان است، راه خواهند یافت.»

