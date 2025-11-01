افزایش گسترده قدرت نظامی آمریکا در کارائیب نشان می‌دهد که دولت ترامپ در حال آماده شدن برای گسترش عملیات خود در منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واشنگتن پست با استناد به محاسبات خود گزارش داد که ایالات متحده در حال افزایش حضور نظامی خود در سواحل ونزوئلا برای آنچه مبارزه با قاچاق مواد مخدر خوانده می شود، است و تعداد کل نیرو‌ها به طور بالقوه به ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسد.

به گفته این روزنامه، نیرو‌های آمریکایی در حال حاضر شامل هشت کشتی جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای و یک کشتی ویژه هستند. این نیرو‌ها توسط هواپیما‌هایی که از پایگاه‌های آمریکایی در کارائیب فعالیت می‌کنند، از جمله بمب‌افکن‌های استراتژیک B-۵۲ و جنگنده‌های F-۳۵ پشتیبانی می‌شوند. علاوه بر این، بزرگترین ناو هواپیمابر نیروی دریایی ایالات متحده، USS Gerald R. Ford، به همراه پنج کشتی اسکورت از اروپا به سمت سواحل ونزوئلا در حرکت است و انتظار می‌رود ظرف چند روز به منطقه برسد.

روزنامه واشنگتن پست تخمین می‌زند که این گروه ضربت ناو هواپیمابر، متشکل از تقریباً ۴۰۰۰ پرسنل، تعداد کل نیرو‌های آمریکایی در این منطقه را به حدود ۱۶۰۰۰ نفر خواهد رساند.

افزایش گسترده قدرت نظامی ایالات متحده در کارائیب نشان می‌دهد که دولت ترامپ در حال آماده شدن برای گسترش عملیات خود در منطقه است - اقدامی که به گفته این روزنامه، خطر تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و کاراکاس را افزایش می‌دهد و احتمال حملات ایالات متحده علیه ونزوئلا را افزایش می‌دهد.

واشنگتن بار‌ها مقامات ونزوئلا را به عدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که نیروی دریایی ایالات متحده هشت کشتی، یک زیردریایی هسته‌ای و حدود ۱۰۰۰۰ پرسنل را به دریای کارائیب اعزام کرده و قایق‌های تندرو را در آب‌های بین‌المللی منهدم کرده و افراد حاضر در این قایق‌ها را - بدون هیچ مدرکی - به قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا متهم کرده است.

به گزارش نیویورک تایمز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دولت خود دستور داده است که تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک اختلاف با کاراکاس را متوقف کند و به سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) اجازه داده است تا عملیات مخفیانه در ونزوئلا انجام دهد. رسانه‌های آمریکایی همچنین گزارش داده‌اند که واشنگتن ممکن است به زودی هدف قرار دادن مکان‌های ادعایی کارتل‌های مواد مخدر در این کشور را آغاز کند. با این حال، در ۳۱ اکتبر، ترامپ اظهار داشت که حمله به خاک ونزوئلا را در نظر ندارد.

منبع: تاس

