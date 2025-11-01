شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از فرسودگی جاده شهربابک استان کرمان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهربابک در استان کرمان واقع شده است. مدتی است که جاده فرسوده این جاده معضلی برای رانندگان شده و تردد را برای آنها دشوار کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و وقت بخیر بنده یک راننده کامیون هستم. لطفا گزارشی در مورد وضعیت جاده‌های شهربابک استان کرمان تهیه کنید. چرا به وضعیت آسفالت فرسوده این جاده رسیدگی نمی‌شود؟ بعد از هربار تردد در این جاده باید خودرو را به تعمیرگاه منتقل کنیم.

