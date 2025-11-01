\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0642\u0644\u0628\u06cc \u0639\u0627\u0631\u0636\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062d\u062a\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0633\u0628\u0628 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u0631\u0641\u062a\u0646 \u062c\u0627\u0646 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0634\u0648\u062f. \u0628\u0646\u0627\u0628\u0631\u06cc\u0646 \u0647\u0631\u0686\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0642\u0648\u0644\u0647 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0628\u0627\u0634\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0647 \u062e\u0648\u0628\u06cc \u0641\u0636\u0627 \u0631\u0627 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u06a9\u0646\u062f.\n