فرستاده ویژه آمریکا در سوریه اعلام کرد که ابومحمد الجولانی، رئیس دولت موقت سوریه احتمالاً به زودی به واشنگتن سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در سوریه میگوید که انتظار میرود ابومحمد الجولانی (احمد الشرع) رئیس دولت موقت سوریه به واشنگتن سفر کند.
باراک در حاشیه یک کنفرانس سالانه امنیت جهانی در بحرین، به خبرنگاران گفت که امیدوار است در طول این سفر سوریه به ائتلاف مبارزه با داعش بپیوندد.
شایان ذکر است که زمان این دیدار هنوز رسما اعلام نشده است.
پیش از این، سوریه ابراز امیدواری کرده بود که تحریمهای ایالات متحده علیه این کشور در ماههای آینده به طور رسمی لغو شود.
محمد نضال الشعار، وزیر اقتصاد دولت موقت سوریه اواخر مهرماه در گفتوگو با رویترز اعلام کرد: «امیدواریم تا پایان سال جاری میلادی طرح لغو تحریمها به رئیسجمهور آمریکا ارائه شود و وی آن را امضا کند».
رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، پس از ملاقات با محمد الجولانی، رئیسجمهور موقت سوریه، در ماه مه دستور لغو اکثر تحریمها علیه این کشور را صادر کرد، اما قانون سزار برای حفاظت مدنی سوریه مصوب ۲۰۱۹ که مجوز این تحریمها را صادر کرده بود، کماکان به قوت خود باقی است.
الجولانی که مهرماه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به آمریکا سفر کرده بود، در حاشیه این مجمع با دونالد ترامپ دیدار و گفتوگو کرد.
منبع: رویترز