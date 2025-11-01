وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آماده کمک به هوشمندسازی مصرف انرژی با محوریت آذربایجان شرقی و ظرفیت صنایع استان هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید ستار هاشمی روز شنبه در جمع دانشگاهیان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: یکی از موضوعات جدی در حوزههای مختلف علمی، نیاز به زیرساختهای پردازش هوش مصنوعی است و در هر دانشگاه، مرکز پژوهشی و استارتاپی، به صورت طبیعی اولین مطالبه به حق نیز توسعه این زیرساختها است.
وی با بیان اینکه به واسطه نبودن این زیرساختها، کیفیت مقالات دانشگاهی دچار تنزل شده است، افزود: دادههای مقالات باید کوچکسازی شود تا متناسب با ظرفیت پردازش موجود باشد که بر این اساس، به طور قطع نتایج متناسب با واقعیتها نخواهد بود.
وی با بیان اینکه منابع محدود و نیازها فزاینده است، اظهار کرد: توسعه این بسترها با کمک بخش خصوصی امکان پذیر است و یکی از نمودهای مهم مشارکت بخش خصوصی، افتتاح پروژههای پست آذربایجان شرقی در روز گذشته است.
هاشمی تاکید کرد: باید همه منابع متمرکز شوند تا زیرساخت پردازش هوش مصنوعی ایجاد شده و عادلانه در اختیار همه قرار گیرد زیرا منابع محدود و تجهیزات به شدت هزینه بر است.
وی ادامه داد: یکی از راهکارها برای چنین وضعیتی، ایجاد زیرساخت ابری است که جنس خدمات آن باید پنجره واحد باشد تا پژوهشگران دانشگاهها، دادههای خود را به جای بارگذاری در گوگل، در داخل این فضا بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: باید زیرساختهای ارتباطی پرسرعت ایجاد شود تا بتوانیم زیرساخت پردازشی را عادلانه در اختیار همه قرار دهیم.
سند توسعه هوش مصنوعی تدوین شده است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: سند توسعه هوش مصنوعی تدوین شده و سازوکار اپراتور هوش مصنوعی بر اساس آن، مشخص شده و آماده مشارکت در قالب اپراتور هوش مصنوعی هستیم.
هاشمی بر لزوم حمایت از مرکز آپ به عنوان فناوری لبه دانش تاکید کرد و گفت: امنیت سایبری در کشور نیاز به اتفاقات جدیدی دارد و از دانشگاه تبریز انتظار داریم که در این خصوص اقدامات ویژهای انجام دهد.
طرح «زیست بوم دولت دیجیتال» آماده است
وی در خصوص دولت هوشمند، اظهار کرد: بعد از دههها تلاش برای دولت هوشمند، نتوانستیم متناسب با شان مردم، خدمت مناسبی ارائه دهیم که بر این اساس، طرحی را با عنوان «زیست بوم دولت دیجیتال» در تعامل با بخش خصوصی آماده کردیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این طرح بر پایه حضور بخش خصوصی در دولت الکترونیک بوده و خوشه بندی در این حوزه از جمله سلامت، مالیات و لجستیک انجام میگیرد و یک اپراتور باید در راس هر شاخه باشد که دانشگاه تبریز میتواند مسئولیت یکی از محورهای این زیست بوم را بپذیرد.
وی ادامه داد: فراموش نکردیم که زمانی برای یک خط ارتباطات ثابت، چند سال باید در نوبت میماندیم ولی با یک نگاه متفاوت، اپراتورهای ارتباطی را به رسمیت شناختیم و اکنون هر کسی در اولین فرصت به شبکه متصل میشود.
وی اظهار کرد: اکنون در بسیاری از سازمانها، صدها سامانه جزیرهای توسعه یافته و مردم گرفتار آنها شدهاند ولی در قالب این زیست بوم، اپراتور مثل چتر و پنجره واحد، ورودی را از مردم گرفته و در فرایند سامانهها چرخانده و بازگشته و به مردم سرویس ارائه میدهد.
هاشمی ادامه داد: این زیستبوم به نظام واحد داده محور کشور نیز کمک میکند و یک تحول در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.
وی اظهار کرد: توسعه ارتباطات سیار با محوریت نسل پنجم تلفن همراه و توسعه زیرساخت فیبرنوری را پیگیری میکنیم.
وی به اهمیت توسعه شبکه فیبرنوری اشاره کرد وگفت: با ارتقای پوشش فیبرنوری، قطعا مشترکان این بستر جهش خواهد یافت و امیدواریم این زیرساخت که در دولت چهاردهم بعد از ۱۰۰ سال وارد فرایند شده است، ظرف پنج سال آینده به ارتقای کیفیت زندگی مردم و کسب و کارها کمک کند.
هوشمندسازی مصرف انرژی در مجتمعهای اداری، صنایع و مصارف خانگی آذربایجان شرقی
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: دانشگاه ربع رشیدی با قدمت ۷۵۰ ساله و جزو دانشگاههای نسل چهارم و پنجم فعالیت داشت ولی امروز با آن فرسنگها فاصله یافتیم و در تلاش برای یازیابی با آن هستیم.
وی افزود: جامعه بشری و علمی از انقلابهای مختلف از جمله انقلاب کشاورزی و صنعتی عبور کرده است و امروز به انقلاب انفجار ارتباطات رسیده ایم.
وی ادامه داد: زمانی، قدرت در رمزنگاری و مخفی نگهداشتن اطلاعات بود ولی امروز در عصر اطلاعات، قدرت در انتشار اطلاعات و تولید آنها است.
سرمست گفت: شکاف دیجیتالی را در عصر جدید شاهد هستیم که باید بتوانیم آن را پر کنیم و اضلاع آن امروز در ارتباط با دانشگاه، صنعت و حکمرانی داده محور است.
وی تاکید کرد: در نگاه آینده نگرانه به هوش مصنوعی، چند ضرورت و الزام وجود دارد که نخست، ضرورت تمرکززدایی از تهران به استانهایی مثل آذربایجان شرقی است و این استان میتواند در شمالغرب به عنوان محور این نوع حکمرانی و تبادل اطلاعات باشد.
وی ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی در حوزه صنعت با پیش بینی فراوانی ماشین آلات و کنترل کیفی، در حوزه کشاورزی با تحلیل دادههای علمی خاک و هواشناسی، در حوزه سلامت با تشخیص زودهنگام بیماریها، در بخش آموزش با عنوان بستر آموزش از راه دور و تکنولوژیهای آموزش نوین و در حوزه مدیریت شهری با کنترل ترافیک، آلودگی و ایمنی امکان پذیر است.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: چارهای جز بهره گیری از هوش مصنوعی نداریم و کاربرد آن در عرصههای مختلف، نه انتخاب بلکه ضرورت و یک امر اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: آینده ما نباید در رقابت با ماشین باشد بلکه در تکمیل نقش انسان به عنوان موجودی خلاق و آزاد است و نیاز داریم تا دیگر هوشها چون هوش طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، هیجاتی، عاطفی و حسی را به عنوان مکمل به کار بگیریم وگرنه اسیر هوش مصنوعی خواهیم شد.
وی تاکید کرد: آینده هوش مصنوعی در ایران، در تکمیل انواع هوش و نه اتکای صرف به هوش مصنوعی و اسارت در چارچوبهای آن است.
سرمست خاطرنشان کرد: زمانی هوش مصنوعی کاربرد مییابد که از آزمایشگاهها به زندگی مردم بیاید و کشاورز ، صنعتگر، دانشجو، سیاستگذار و مدیر از هوش مصنوعی در کنار الزامات دیگر بهره ببرند.
وی ادامه داد: مدیریت استان سعی دارد تا با پُل زدن بین انواع هوشها و با محوریت هوش مصنوعی و پُر کردن خلاءهای موجود بین صنعت، دانشگاه و جامعه بتواند الگوی موفقی در زمینه حکمرانی مبتنی بر داده ایجاد کند.
مرکز محاسبات سریع به عنوان مرکز ابر رایانهای شمالغرب کشور در دانشگاه تبریز مستقر شود
سرمست درخواست کرد: مرکز محاسبات سریع به عنوان مرکز ابر رایانهای شمالغرب کشور در دانشگاه تبریز مستقر شود و به عنوان زیرساخت ملی توسعه هوش مصنوعی برای سایر استانها مرجعیت یابد.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: شناسایی خیرین در زمینه راه اندازی مرکز هوش مصنوعی در دانشگاه تبریز انجام گرفته و دانشگاه باید ساختمان مربوطه را آماده کند و بر اساس صحبتها با خیرین تعداد ۱۰۰ دانشجو از دوره لیسانس تا دکترا بورسیه میشوند و اکنون منتظر امضای تفاهمنامه آن هستیم.
وی خاطرنشان کرد: خیرین، داوطلبانه به سراغ ما میآیند ولی اگر نتوانیم آنها را جذب کنیم، دلشکسته می شوند و نمیتوانیم به انگیزههای خیر خواهانه آنها جامه عمل بپوشانیم.
وی ادامه داد: ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید مبتنی بر اعتبار مالیاتی، زمینه مناسبی برای بهره گیری استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان است و دانشگاهها میتوانند عامل تسهیل گری در این حوزه باشند.
سرمست همچنین از بهره گیری ظرفیت پژوهشکده فضایی در هوشمندسازی مصرف انرژی در مجتمعهای اداری، صنایع و مصارف خانگی خبر داد.
منبع ایرنا