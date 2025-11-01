رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: طی دو سال گذشته، هر سال حدود یک میلیارد دلار صادرات محصولات غیرنفتی انجام شده که در این مدت شاهد رشد دوبرابری آن بوده‌ایم.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، با اشاره به ناترازی انرژی گفت: تلاش کردیم با همکاری کمیسیون صنعت اتاق و استانداری، اقداماتی را با محوریت تأمین انرژی دنبال کنیم. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده مشکلات کمتری در تأمین انرژی داشته باشیم. این پروژه با تمرکز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اجرا می‌شود. در حال حاضر میزان کسری برق استان ۴۵۰ مگاوات است که ۱۸۰ مگاوات آن از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین شده و تا پایان سال این رقم به ۳۰۰ مگاوات خواهد رسید.

رضایی ادامه داد: از دیگر اقدامات جدی اتاق، حمایت از تشکل‌های تخصصی و مقابله با موازی‌کاری در این حوزه بوده است. همچنین در «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، ستاد سرمایه‌گذاری را با محوریت استانداری و اتاق بازرگانی تشکیل دادیم.

او افزود: استان  جایگاه مهمی در صادرات غیرنفتی کشور دارد و طی دو سال گذشته، هر سال حدود یک میلیارد دلار صادرات از این استان انجام شده است؛ به‌طوری‌که میزان صادرات در این مدت دو برابر شده است. از سوی دیگر، بازارهای جدیدی به‌ویژه در کشورهای همسایه و آفریقایی برای محصولات غذایی کشور ایجاد کرده‌ایم.

در ادامه، رضا رضایی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز، با اشاره به اهمیت همکاری و تعامل نهادهای مدنی و اقتصادی گفت: با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز پس از جلسات متعدد کارشناسی، دبیرخانه مشترکی را تشکیل داده تا با هم‌افزایی، از جامعه خدماتی و صنعتی استان حمایت کرده و مسیر فعالیت آنان را هموارتر سازد.

رضایی با اشاره به صنعتی بودن استان و موقعیت جغرافیایی آن در مسیرهای مواصلاتی کشور بیان کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت بر اساس اساسنامه خود مأموریت‌هایی را بر عهده دارد و تلاش می‌کند در ارتباط با ستاد تسهیل، روند صدور پروانه‌ها و راهنمایی برای سرمایه‌گذاری، نقش مؤثری ایفا کند.

وی با بیان اینکه بیش از ۴ هزار واحد صنعتی در استان البرز در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی و قطعه‌سازی فعال هستند، گفت: از ابتدای امسال با توجه به ارتباط مؤثر میان اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت استان، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردیم که هدف اصلی آن حذف موازی‌کاری‌هاست. در چارچوب همین تفاهم‌نامه، مراسم ۱۲ آبان نیز به‌صورت مشترک برگزار می‌شود.

رضایی تصریح کرد: در آیین نکوداشت فعالان عرصه تولید و صادرات استان، از برگزیدگان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار منتخب سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ تقدیر خواهد شد.

او با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف گفت: استان البرز می‌تواند به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی معرفی شود.

رضایی در پایان، از مذاکرات با چند کشور همسایه از جمله روسیه برای تعریف سازوکاری مشخص در مسیر تجارت خبر داد و افزود: این رایزنی‌ها نتیجه‌بخش بوده و توانستیم درباره تبادلات مالی در روند تجارت نیز به توافقاتی دست یابیم.

