باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک گروه محلی روز شنبه اعلام کرد حدود ۷۵۰ کودک در بحبوحه حملات نیرو‌های پشتیبانی سریع شبه‌نظامی (RSF) بدون خانواده‌هایشان از شهر الفاشر در غرب سودان فرار کرده‌اند.

کمیته هماهنگی آوارگان و پناهندگان دارفور در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از ۳۶۰۰۰ نفر به دلیل تشدید خشونت‌ها از الفاشر، مرکز ایالت دارفور شمالی، فرار کرده‌اند.

این گروه سودانی تأکید کرد که خانواده‌های آواره نیاز مبرم به غذا دارند و اکثر آنها اکنون در تقریباً ۶۰ کیلومتری الفاشر، متمرکز شده‌اند.

این گروه خواستار افزایش فشار بر نیرو‌های پشتیبانی سریع و ارتش برای اجرای آتش‌بس شد و گزارش‌های مربوط به خشونت جنسی علیه غیرنظامیان آواره از الفاشر را برجسته کرد.

این گروه اعلام کرد که اکثر غیرنظامیان آواره از این شهر از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند که اکثر آنها کودکان و سالمندان هستند.

روز چهارشنبه، محمد حمدان دقلو (حمدتی)، رهبر نیرو‌های پشتیبانی سریع اعتراف کرد که "تخلفاتی" توسط نیروهایش در الفاشر رخ داده است و ادعا کرد که کمیته‌های تحقیق تشکیل شده است.

از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ارتش سودان و نیرو‌های پشتیبانی سریع درگیر جنگی شده‌اند که میانجیگری‌های متعدد منطقه‌ای و بین‌المللی نتوانسته به آن پایان دهد. طبق گزارش‌های سازمان ملل و محلی، این درگیری حدود ۲۰ هزار کشته داشته و بیش از ۱۵ میلیون نفر را به عنوان پناهنده و آواره داخلی آواره کرده است.

منبع: آناتولی