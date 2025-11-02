رئیس مرکز خشکسالی گفت: کشاورزان غرب و جنوب غرب برای انجام کشت پاییزه منتظر دریافت اولین بارش به سبب ایجاد رطوبت در خاک بمانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی گفت: بنابر آمار از ابتدای سال زراعی تاکنون بارش ها کمتر از نرمال بوده است و برخی استان ها بدون بارش سپری کردند. هرچند تمامی استان ها در این مقطع سال تمامی بارش دریافت نمی کردند.

به گفته وی، براساس مدل های اقلیمی پیش بینی می شود که تا ۲ هفته آینده محدوده غرب تا جنوب غرب، مرکز کشور و دامنه های جنوبی البرز بارش موثری نخواهند داشت و شرایط کم بارشی تا ۲ هفته آینده استمرار دارد.

وظیفه با بیان اینکه دوره کم بارشی حداقل تا پایان آبان استمرار دارد، افزود: مدل ها نشان می دهد که تا پایان آبان، خشک ترین مهر و آبان دوره ۴۰ سال اخیر است که با توجه به خشکی سال گذشته، از نظر دسترسی به آب آشامیدنی و کشاورزی و سایر نیازهای آبی طاقت فرساست.

رئیس مرکز خشکسالی ادامه داد:طی ۲ تا ۳ هفته آینده بدلیل عدم بارش، کشاورزان غرب و جنوب غرب برای ایجاد رطوبت لازم باید منتظر بمانند.

به گفته وی، با توجه به گذراندن دوره خشکسالی و استمرار این روند، توصیه ما این است که کشاورزان باید برای کشت باید منتظر بمانند و انتظار ما بر این است که بارش ها از آذرماه آغاز می شود و در زمستان شرایط نرمال خواهیم داشت، البته این امر بدان معنا نیست که کم بارشی های قبل جبران شود، اما زمستان شرایط در نیمه غربی بهبود خواهد یافت.

وظیفه گفت: در شرایطی که خاک بسیار خشک است، کشت پاییزه امکان پذیر نیست و به سبب ایجاد خسارت توصیه نمی شود، از این رو کشاورزان پس از دریافت اولین بارش اقدام به کشت کنند.