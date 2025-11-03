عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت:ترمیم بودجه ارزی کالا‌های اساسی به ویژه نهاده‌های دامی ناشی از شرایط حشکسالی و تعیین تکلیف مطالبات سنواتی راه حلی برای تنظیم بازار نهاده‌های دامی است.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - محمدمهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت:در گذشته تامین ارز یک محموله وارداتی سه ماه طول می‌کشید که متاسفانه اکنون این فرآیند بیش از ۱۰ ماه زمان می‌برد.  گفتنی است طولانی شدن چرخه تامین ارز از حدود ۳ تا ۴ ماه در اوایل سال گذشته به بیش از ۱۰ ماه در یکسال اخیر هم باعث کاهش تاب آوری ارزی  بخش خصوصی به عنوان اصلی ترین بازیگران در  تامین نهاده شده است، درحالیکه سال گذشته شاهد عرضه جو کمتر از نرخ مصوب بودیم.

 به گفته وی، اگر واردکننده بتواند تسهیلات ارزی بگیرد، ماهانه یک درصد هزینه ارزی داردکه براین اساس برای یک کشتی حدودا ۹ درصد باید ارز آزاد هزینه دهیم.

نهاوندی ادامه داد: اجرای این سازوکارها موجب شد که تعداد واردکننده ها از بیش از ۲۰۰ واردکننده به ۱۰۰ واردکننده رسیدیم و اتکای کشور به دست تعداد خاصی از واردکنندگان رسیده است و به رغم هشدارها اتفاق خاصی رخ نداده است. 

عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ‌های جدید در چند سال پیش نیز مشابه وضعیت فعلی بوده و پس از ورود قوه قضاییه، برخورد با عاملان تخلف، نتایج مثبتی در بازار به‌جا گذاشته است.  گفتنی است البته ترمیم بودجه ارزی کالاهای اساسی به ویژه نهاده های دامی از حدود ۸.۳ میلیارد دلار مصوب به دلیل خشکسالی و رشد مصرف در کنار تعیین تکلیف و تامین حدود ۳.۶ میلیارد دلار مطالبات سنواتی این بخش نیز از الزامات رفع شرایط حاضر خواهد بود.

برچسب ها: نهاده دامی ، واردات ذرت ، کنجاله سویا
خبرهای مرتبط
دامداران با چالش تامین نهاده و شیوع بیماری تب برفکی رو‌به‌رو هستند
آسیبی به ذخایر نهاده دامی وارد نشده است
واردات بیش از ۹ میلیون و ۲۵۸ هزارتن نهاده‌های دامی در ۶ ماهه نخست سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف فرار مالیاتی ۵.۳ هزار میلیاردی در یزد و خراسان رضوی
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی، طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
کشف فرار مالیاتی ۵.۳ هزار میلیاردی در یزد و خراسان رضوی
تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی، طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود
نتایج قرعه‌کشی نهمین دوره ایران خودرو اعلام شد
افزایش قیمت بلیت هواپیما تایید شد/ افزایش ۲۴ درصدی قیمت بلیت
سرعت سامانه املاک و اسکان افزایش یافت
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
۴۰ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصویب شد
برچیده شدن فاکتور‌های صوری از طریق اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی
وزیر نیرو: انتقال آب از سد طالقان، تأمین آب ۳ میلیون نفر را تضمین می‌کند
اسقاط ۱۲۸ هزار خودرو و موتورسیکلت از ابتدای سال تاکنون
۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی بخش خصوصی در گمرکات کشور است
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها تا رکوردشکنی شاخص کل بورس
اجرای شهر هوشمند کلید می خورد
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۴۷ هزار واحدی همراه شد
استانداردسازی هزینه نیست/ ارتقای کیفیت خودرو، تقاضای خرید را افزایش می‌دهد
ثبت سفارش نهاده‌های دامی افزایش یافت
۱۹۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از فردا در استان تهران توزیع می‌شود
دو حراج سکه در آبان ماه توسط مرکز مبادله برگزار می‌شود
بدهکاران ارزی در مهلت قانونی برای تکمیل تعهدات ارزی قرار دارند
توقف ۱۰ ماهه تخصیص ارز، واردات برنج را متوقف کرده است
اختصاص ۳۸ درصد گاز کشور به نیروگاه‌ها
نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت+ لیست نرخنامه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ آبان‌ماه
شاخص کل بورس ایران سقف خود را شکست و یک رکورد جدید زد+ عکس
تکذیب وام سهام عدالت/ سهامداران مراقب کلاهبرداران باشند
میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام مطابق با وام ازدواج خواهد بود
جراحی اقتصادی برای بانک‌های ناتراز باید ادامه یابد
ترمیم بودجه ارزی کالا‌های اساسی و تعیین تکلیف مطالبات سنواتی راه حلی برای تنظیم بازار نهاده دامی
قیمت هرکیلو برنج کیفی در بازار‌های جهانی یک دلار است