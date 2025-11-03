باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - محمدمهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت:در گذشته تامین ارز یک محموله وارداتی سه ماه طول می‌کشید که متاسفانه اکنون این فرآیند بیش از ۱۰ ماه زمان می‌برد. گفتنی است طولانی شدن چرخه تامین ارز از حدود ۳ تا ۴ ماه در اوایل سال گذشته به بیش از ۱۰ ماه در یکسال اخیر هم باعث کاهش تاب آوری ارزی بخش خصوصی به عنوان اصلی ترین بازیگران در تامین نهاده شده است، درحالیکه سال گذشته شاهد عرضه جو کمتر از نرخ مصوب بودیم.

به گفته وی، اگر واردکننده بتواند تسهیلات ارزی بگیرد، ماهانه یک درصد هزینه ارزی داردکه براین اساس برای یک کشتی حدودا ۹ درصد باید ارز آزاد هزینه دهیم.

نهاوندی ادامه داد: اجرای این سازوکارها موجب شد که تعداد واردکننده ها از بیش از ۲۰۰ واردکننده به ۱۰۰ واردکننده رسیدیم و اتکای کشور به دست تعداد خاصی از واردکنندگان رسیده است و به رغم هشدارها اتفاق خاصی رخ نداده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ‌های جدید در چند سال پیش نیز مشابه وضعیت فعلی بوده و پس از ورود قوه قضاییه، برخورد با عاملان تخلف، نتایج مثبتی در بازار به‌جا گذاشته است. گفتنی است البته ترمیم بودجه ارزی کالاهای اساسی به ویژه نهاده های دامی از حدود ۸.۳ میلیارد دلار مصوب به دلیل خشکسالی و رشد مصرف در کنار تعیین تکلیف و تامین حدود ۳.۶ میلیارد دلار مطالبات سنواتی این بخش نیز از الزامات رفع شرایط حاضر خواهد بود.