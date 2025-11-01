رئیس فدراسیون والیبال با بیان این‌که می‌دانیم که صابر کاظمی شرایط خیلی سختی دارد و در این موضوع هیچ شکی نیست، گفت: پزشک وی تأکید کرد این اتفاق به خاطر پاره شدن رگ‌های مغزی رخ داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید میلاد تقوی در حاشیه مراسم عزاداری حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها که امشب (شنبه دهم آبان) در راستای برنامه‌های فرهنگی فدراسیون و همزمان با آغاز دهه اول فاطمیه در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم آغاز شد، اظهار داشت: این سنت حسنه که سال‌ها قبل در دوران مرحوم یزدانی خرم در این فدراسیون برگزار می‌شد را مجدداً احیا کردیم و از استقبال خیلی خوب مردم و جامعه ورزش عزیز و رؤسای فدراسیون‌های مختلف و قهرمانان ملی قرار گرفته است که صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم در سایه ایشان موفقیت‌های هرچه بیشتری را از ورزش ایران شاهد باشیم.

رئیس فدراسیون والیبال درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی گفت: می‌دانیم که صابر شرایط خیلی سختی دارد و در این موضوع هیچ شکی نیست. امروز هم دکتر جباری پزشک صابر خیلی شفاف توضیح داد که این عارضه در اثر یک ضایعه مغزی و پاره شدن رگ‌های مغزی اتفاق افتاده است و هر جایی واقعاً ممکن بود این اتفاق بیافتد. خیلی متأسفم که می‌بینم بعضی‌ها از این فضا دارند سوءاستفاده می‌کنند. عرض بنده این است و بار‌ها هم گفتیم که صابر کاظمی در کمیته انضباطی محروم شد، اما در کمیته استیناف مورد بخشش قرار گرفت. حتی جریمه نقدی که برایش در نظر گرفته شد به دلیل حضور در مسئولیت‌های اجتماعی مورد بخشش قرار گرفت و هیچ منعی برای بازی در هیچ جایی نداشت.

وی ادامه داد: خواهش من این است که اجازه ندهیم بعضی از احساسات بعضی عزیزان سو استفاده شود. منطقی است که الان خانواده این بازیکن ناراحت هستند. خانواده در مورد این موضوع صحبت کردند، دوستانش صحبت کردند پس اجازه ندید مغرضین از این شرایط بهره برداری کنند. خانواده صابر الان نیازمند دعای ما و همدلی همه هست. مستندات حرف‌های من هم هست و اجازه نمی‌دهیم که خدایی نکرده سو استفاده شود.

تقوی به همزمانی این مراسم با شرایط فعلی صابر کاظمی اشاره کرد و گفت: از این نظر واقعاً جای تعجب دارد و زمانی که برنامه‌ریزی برای این مراسم را شروع کردیم، نمی‌دانستیم صابر در چه شرایطی قرار خواهد گرفت، اما امیدوارم که ان‌شاءالله به حق همین شب عزیز این مراسم برای صابر خیر شود. برای خدا هیچ چیز غیر ممکن وجود ندارد و همه چیز برایش ممکن است. تا آخرین لحظه امیدواریم. به رغم اینکه از روز اول قطری‌ها ما را ناامید کردند، ولی به لطف خدا امیدواریم. امیدواریم به هر اتفاق خوبی که بخواهد برای صابر بیافتد.

