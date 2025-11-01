مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:فردا یکشنبه در نوار شمالی و طی روز‌های دوشنبه و سه شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش دما پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:  امشب در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر و در نواحی شمالی به ویژه در سواحل دریای خزر افزایش دما پیش‌بینی می‌شود اما از فردا با نفوذ جریانات شمالی و سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان، مازندران و نقاطی از خراسان شمالی افزایش ابر، رگبار باران و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: روزهای شنبه و یکشنبه  در شمال شرق و روزهای دوشنبه تا چهارشنبه در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی کرد.

وی افزود: همچنین از روز یکشنبه  با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در اردبیل، گیلان ،مازندران، گلستان بخش هایی از خراسان شمالی و دوشنبه علاوه بر این مناطق در شمال خراسان رضوی افزایش ابر رگبار باران و وزش باد شدید انتظار می رود.

او یادآور شد: طی این دو روز بارش در غرب سواحل دریای خزر شدت خواهد داشت و روز سه شنبه  در غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست؛ چهارشنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام پیش بینی می شود.

وی افزود: همچنین یکشنبه در نوار شمالی و طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش دما انتظار می رود یکشنبه و دوشنبه دریای خزر و خلیج فارس مواج و متلاطم است.

