رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال گفت: براساس آمار ۱۷ میلیون متر مکعب نیاز چوبی سالانه کشور است که تا ۲ میلیون متر مکعب در میان مدت پوشش داده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید هاشم موسوی نژاد رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال گفت: از دهه های قبل تمامی کشور در راستای توسعه پوشش گیاهی انجام دادند و ردپای جنگلداری اجتماعی که کار با منافع مردم‌گره می‌خورد، از دهه های پیش به این نتیجه رسیدند که در این‌چارچوب باید کار را پیش ببرند.

به گفته وی، اخیرا طرح‌جنگلداری اجتماعی زاگرس و مدیریت پایدار جنگل های زاگرس مطرح است و در ۴ پایلوت در حوزه زاگرس در حال اجراست، اما آنچه دستگاه ها حول این موضوعات همراه کند جنگلداری اجتماعی است. گفتنی است ظرف یک تا ۲ سال کل استان های زاگرس طرح جنگلداری اجتماعی اجرا می شود.

موسوی نژاد ادامه داد: طرح جنگلداری اجتماعی در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به توسعه پوشش گیاهی کمک می‌کند، قبل از توسعه پوشش گیاهی فرهنگ سازی باید رخ دهد که خوشبختانه این طرح در سال نخست خیلی از دستگاه ها همچون جهاد سازندگی، خیرین و آموزش و پرورش ورود کردند.

این مقام مسئول عملکرد کاشت یک میلیارد درخت در سال دوم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: براساس آیین نامه های ابلاغی از ظرفیت خیرین که امسال به تصویب هیئت دولت رسیده است، استفاده خواهیم کرد تا نقصان کمبود منابع اعتباری مرتفع شود.

به گفته وی، طرح کاشت یک میلیارد درخت جوابگوی نیاز چوبی ما نخواهد بود، اما استمرار این طرح منجر به تامین می شود.

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال با اشاره به هدف توسعه پوشش گیاهی در کشور گفت:  براساس آمار ۱۷ میلیون متر مکعب نیاز چوبی سالانه کشور است که تا ۲ میلیون متر مکعب در میان مدت پوشش داده می شود، اما استمرار طرح کاشت یک میلیارد درخت می تواند بخش اعظم نیاز چوبی را مرتفع کند. گفتنی است ۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد و از لحاظ توسعه ای توسعه فضای سبز مدنظر است.

 

