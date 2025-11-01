باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در نشست شهرداران استان لرستان با محمد بابایی زاده مشاور معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، وی گفت: بدون شک در این نشست محدود ذکر همه مسائل و مشکلات حوزه شهری قابل بررسی نیست لذا تنها برای روشن شدن برخی مشکلات این حوزه در این جلسه به برررسی برخی مسائل مدیریت شهری خرم آباد می پردازیم.
وی سپس با طرح این سوال که آخرین بار شهرداری خرم آباد چه زمانی مطالعات جامع طرح ترافیک شهری را انجام داده است، تاکید کرد: این موضوع برمیگردد به سال ۹۳ یعنی ۱۱ سال پیش، چگونه میتوان با اطلاعات ۱۱ سال پیش ،به عنوان مثال تعداد اتوبوسها و ... را اعلام کرد، چرا که مطالعهای در این حوزه صورت نگرفته است.
بابایی زاده افزود: تشخیص من این است که دفتر امور شهری استانداریها نگاهشان به مسائل درست است اما صریح میگویم که این حوزه متاسفانه در مواجهه با شهرداریها دور میخورد و شهرداران بیشتر به دنبال جذب یک اعتبار کوتاه مدت برای یک پروژه خاص هستند ولی آن نگاه طولانی مدت برای جذب درآمد پایدار را ندارند.
مشاوررئیس سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور بیان کرد: شهرداریها برای تغییر رویکرد چند اصل را باید رعایت کنند، اول آنکه در حوزه حمل و نقل مطالعه داشته باشند،یکی از مسائلی که در شهرداریهای استان لرستان به شدت مغفول مانده است و در سایر شهرهای کشور جدی گرفته شده است همین مساله مطالعات جامع حمل و نقل شهری است،یعنی ما پروژهها و اهدافمان را تنها براساس سلایق تیم مدیریت شهری در یک مقطع کوتاه مدت اجرا میکنیم .
وی تصریح کرد: همین بدون مطالعه عمل کردن است که شهرداران را در مقابل شوراهای شهر ضعیف میکند و شهردار نمیتواند با ارائه طرح مطالعاتی از برنامه و عملکرد خود دفاع کند و شوراهای شهر را موظف به حمایت نماید.
بابایی زاده سپس با تاکید مجدد بر لزوم داشتن مطالعات جامع در طرحهای شهری افزود: ما در همین بحث مطالعات اصل اهم و فالاهم را نیز مدنظرقرار نمیدهیم ،یعنی اولویتبندی مسائل شهری را در برنامههای خود تعریف نمیکنیم، در همین نشست شهرداران مسائل و مشکلات را گفتند اما هیچکدام از عزیزان نگفتند اولویت من حل کدامین مشکل است،چقدر اعتبار میخواهد آن مساله و من به عنوان شهردار چه برنامهای برای حل مشکل دارم.
وی افزود: برنامه گام به گام از مطالعات بیرون میآید ،وقتی مطالعات داشتیم برنامه گام به گام ما تعریف می گردد.
باباییزاده اصل مهم دیگر را اشراف بر قوانین بالادست دانست و بیان کرد: ما در حمل و نقل ،پسماند، توسعه شهری و بسیاری از حوزههای دیگر مبتلا به این درد هستیم که هیچگونه اشرافی به قوانین بالادستی نداریم.
وی ضعف دیگر شهرداریهای استان را عدم شناخت درست از اعتبارات مربوط به این حوزه دانست و بیان کرد: من پیگیری کردهام شهرداریهای استان از بسیاری از منابع کسب درآمد غافل هستند در حالی که به عنوان مثال ،درصدی از دریافتیهای اسنپ به عنوان کارمزد ارائه خدمات به شهرداریها تعلق میگیرد،مگر ابلاغیه وزیر کشور برای همه استانها و شهرداران نیست !؟ پس چرا در استان ما این درامد کسب نمیشود، چرا شهرداریهای ما اوراق مشارکت نمی گیرند، اما در همسایگی استان ما بسیاری از شهرداریها از این فرصت استفاده میکنند.
مشاور رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور بیان کرد: مجددا تاکید میکنم ما هیچ بروزرسانی در بحث مطالعات شهری در شهرداریهای استان لرستان نداریم، به قوانین بالادستی کمترین آگاهی را داریم و نسبت به فرصتهای کسب اعتبارات پایدار نیز آگاهی لازم را نداریم و این اتفاق باید با هماهنگی کامل با استانها در برنامه مدیریت شهری باشد.
لازم به ذکر است که معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، طی احکام جداگانهای، چهرههای متخصص و باتجربه ای را به عنوان حامیان حوزه مدیریت شهری و روستایی و نمایندگان ویژه سازمان در استانهای مختلف کشور منصوب کرد که محمد بابایی زاده مشاور معاون وزیر به عنوان نماینده حامی این سازمان در لرستان منصوب شده است.