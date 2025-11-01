فوتبال ایران و جهان در روز‌های اخیر با اخبار و حواشی گوناگونی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بسته محوطه جریمه به آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان از پیشنهادهای جدید برای جهانبخش تا خشم عربستانی‌ها از لیونل مسی پرداخته است که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: حواشی ورزش ، حواشی فوتبال ، لیونل مسی
