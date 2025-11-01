باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش خبرگزاری دولتی شین هوا، ارتش چین روز شنبه اعلام کرد که گشت دریایی مشترک اخیر سازماندهی شده توسط فیلیپین با نیرو‌های خارجی در دریای مورد مناقشه چین جنوبی را رصد و ردیابی کرده است.

تیان جونلی، سخنگوی فرماندهی جبهه جنوبی ارتش آزادی‌بخش خلق چین (PLA)، مانیل را به «تضعیف شدید صلح و ثبات منطقه‌ای» متهم کرد.

تیان گفت که PLA نیرو‌هایی را برای «ردیابی و نظارت دقیق» فعالیت‌ها مستقر کرده است و تأکید کرد که «تمام اقداماتی از این دست که به دنبال ایجاد مشکل در دریای چین جنوبی هستند، تحت کنترل کامل ما هستند.»

او گفت: «تحولات اخیر بیشتر تأیید می‌کند که فیلیپین به عنوان یک عامل مشکل‌ساز در مسئله دریای چین جنوبی و برهم زننده ثبات منطقه‌ای عمل می‌کند.»

فیلیپین به همراه ایالات متحده، استرالیا و نیوزیلند یک رزمایش دریایی مشترک دو روزه را از ۳۰ تا ۳۱ اکتبر در دریای چین جنوبی برگزار کردند.

تیان گفت که نیرو‌های چینی «در حالت آماده‌باش بالا باقی می‌مانند و قاطعانه از حاکمیت ملی و حقوق و منافع دریایی خود دفاع خواهند کرد.»

فیلیپین در زمان انتشار این خبر به طور علنی به آخرین بیانیه ارتش چین پاسخ نداده بود.

تنش‌ها بین پکن و مانیل در ماه‌های اخیر بر سر این آبراه غنی از منابع، جایی که چین ادعای حاکمیت بر تقریباً کل دریا را دارد، تشدید شده است. فیلیپین که قرار است در سال ۲۰۲۶ ریاست انجمن کشور‌های جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) را بر عهده بگیرد، در بحبوحه درگیری‌های مکرر دریایی با کشتی‌های چینی، به دنبال روابط امنیتی قوی‌تر با متحدان غربی بوده است.

منبع: آناتولی