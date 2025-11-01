باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه به تشریح آخرین وضعیت تأمین نهادههای دامی، روند ثبت سفارشات، مسائل بودجهای و برنامههای صرفهجویی پرداخت و بر مقابله قاطع با رانتخواران و حمایت از تولیدکنندگان واقعی تأکید کرد.
وی با ارائه گزارشی درباره وضعیت واردات و ثبت سفارش نهادههای دامی، گفت: این وزارتخانه برای رفع مشکلات تولیدکنندگان در تأمین نهادهها، ثبت سفارش نهادههای دامی را بیش از سهم فصلی و حتی بیشتر از سهم سالانه انجام داده است به طوری که ۱.۳ برابر نیاز کشور مجوز ثبت سفارش گرفتهایم و در نیمه اول سال نیز تقریباً بالای ۹۰ درصد نیاز کشور را ثبت سفارش کردیم.
وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به گزارشهایی که در برخی رسانهها و شبکههای مجازی درباره «ترک فعل» وزارتخانه منتشر شده بود، اظهار داشت: این اطلاعات نادرست است و ثبت سفارشات به موقع بوده و نسبت به سال گذشته نزدیک ۵ درصد نهاده دامی بیشتری وارد و توزیع شده است.
وی مشکلات اصلی حوزه تامین نهادههای دامی را بدهیهای معوق انباشته واردکنندگان و عدم تأمین ارز کافی عنوان کرد و افزود: برخی مبادی تأمین ارز در دورهای هیچگونه پرداختی نداشتند و برای حل این موارد، جلسات و مکاتبات متعددی با مسئولان ارشد کشور انجام شده است.
نوری قزلجه با تاکید بر این که ما در این عرصه مقابل رانتخواران ایستادهایم و کوتاه نخواهیم آمد، تصریح کرد که دولت و رئیسجمهور نیز از هر اقدامی که با سلامت و پاکدستی انجام شود، حمایت میکنند.
جلوگیری از سودجویی واردکنندگان برنج
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحث واردات و توزیع برنج گفت: دولت مصوب کرده است توزیع برنج باید از طریق شرکت بازرگانی دولتی و با هدف رساندن محصول به دست مردم انجام شود.
وی با انتقاد از سودهای کلانی که برخی واردکنندگان به دنبال آن هستند، افزود: وقتی قیمت تمامشده برنج در مبادی مرزی پایین است، عدهای آن را دو برابر یا چند برابر به فروش میرسانند و ما اجازه چنین سودجوییهایی را نخواهیم داد.
نوری قزلجه با هشدار نسبت به تبلیغات منفی علیه سیاستهای وزارتخانه، از همکاران خواست محکم و استوار در میدان باشند و اضافه کرد که رئیسجمهور نیز شخصاً از رویکرد پاکدستی و مقابله با فساد حمایت میکند و مطمئن باشید مسیر درستی است و با همافزایی ادامه خواهیم داد.
وی با اشاره به موضوع بیماری تب برفکی بیان کرد: پیگیریهای لازم برای تولید، تامین و توزیع واکسن جهت مقابله با سویه جدید بیماری تب برفکی در برخی دامداریها انجام شده است.
بودجه سال آینده؛ جداول به جای احکام
وزیر جهاد کشاورزی درباره بودجه سال آتی توضیح داد که براساس سیاستهای کلان، بودجه سال ۱۴۰۵ فقط به صورت جدول مطرح خواهد شد و دیگر احکام جداگانهای در آن نخواهد بود.
به گفته وی، احکام دائمی که پیشتر در بودجه درج میشدند اکنون باید از طریق الحاقیههایی جداگانه و یا قانونهای مرتبط تدارک و نهایی شوند و آنچه که میتوانست دائمی شود باید سریعاً با هماهنگی معاونت برنامهریزی و اقتصادی، موارد لازم در قانون بیاید؛ چون دیگر در بودجه جایی برای آنها نخواهد بود.
نوری قزلجه با اشاره به این که رئیسجمهور به شدت روی صرفهجویی تأکید دارند و دستگاهها باید نشان دهند که وضعیت اقتصادی کشور را درک کردهاند، اظهار کرد که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مأموریت داده شده تا به سرعت مکاتباتی با استانها و دستگاهها انجام دهد و پیشنهادهایی برای کاهش هزینهها جمعآوری شود.
وی با بیان این که در برخی استانها تشکیلات و ابنیههای بزرگی وجود دارد، گفت که اگر امکان تجمیع مجموعههای وابسته وجود دارد باید اعلام و اقدام شود تا فضاهای آزاد شده به مولدسازی اختصاص یابد و منابع حاصل برای افزایش سرمایه و کاهش هزینههای جاری به بخش برگردد.
وزیر جهاد کشاورزی از همه مدیران خواست نسبت به کاهش هزینههای آب، برق و استهلاک ساختمانها اقدام کنند تا فعالیتها جمع و جورتر و کارآمدتر انجام شود.
وی از تمامی مدیران و کارکنان این وزارتخانه خواست که با اهتمام و دقت، فرایندها را اصلاح کنند و در عرصههای حساس مثل تأمین نهادهها، کنترل بازار و توزیع کالاها، نهایت کوشش را کنند.
نوری قزلجه تصریح کرد: همه ما پای کار هستیم و باید محکم کار کنیم. این مسیر سخت است، اما اگر با سلامت و پاکدستی ادامه دهیم، به نتیجه خواهیم رسید.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی