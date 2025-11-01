باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حدود ۴۰ سازمان بین‌المللی بشردوستانه از جمله پزشکان بدون مرز، آکسفام و شورای پناهندگان نروژ، اسرائیل را به مانع‌تراشی در مسیر کمک‌های بشردوستانه به غزه متهم کردند و هشدار دادند که این محدودیت‌ها بحران انسانی را که بیش از دو میلیون فلسطینی را تحت تأثیر قرار داده، بدتر می‌کند.

این سازمان‌ها اعلام کردند که مقامات اسرائیلی در هفته‌های اخیر ۹۹ درخواست کمک را رد کرده و تأخیر‌های اداری اعمال کرده‌اند که مانع از تحویل به موقع غذا، آب و دارو می‌شود.

آن‌ها اقدامات اسرائیل را نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه توصیف کردند و از جامعه بین‌المللی خواستند تا دسترسی فوری و ایمن برای کمک‌های بشردوستانه را تضمین کند.

در این بیانیه تأکید شد که وضعیت غزه با فروپاشی خدمات بهداشتی و کمبود شدید نیاز‌های اولیه، بحرانی است و هشدار داده شد که ادامه محدودیت‌ها، رنج غیرنظامیان را پس از ماه‌ها جنگ ویرانگر عمیق‌تر خواهد کرد.

