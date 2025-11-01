باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال پیکان و فجر سپاسی در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه ۱۰ آبان با قضاوت کوپال ناظمی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ به ۲ خاتمه یافت.

فراز امامعلی (۴) و فرید امیری (۳۶) برای پیکان و سید مهران موسوی (۱۳) و شروین بزرگ (۵+۹۰ - پنالتی) برای فجر سپاسی گلزنی کردند.

اشتباه فاحش علی غلامزاده دروازه‌بان فجر سپاسی در دقیقه ۴ برای دریبل امامعلی باعث شد تا مهاجم پیکان توپ ربایی کرده و گل نخست بازی را به سادگی هرچه تمام به ثمر برساند. پس از این گل، بازیکنان فجر سپاسی نبض بازی را در اختیار گرفتند و روی یک ضدحمله، موفق شدند نتیجه را به تساوی بکشانند. در این صحنه، سیدمهران موسوی با پاس دقیق علی هلیچی و در شلوغی محوطه هجده قدم پیکان، با ضربه‌ای آرام و زمینی دروازه حریف را باز کرد.

با این حال بازی هجومی پیکان با تمرکز روی سانتر از جناحین ادامه پیدا کرد تا این بار خودروسازان، حملات خود را از جناح راست سازمان‌دهی کرده و در دقیقه ۳۶، روی سانتری خطرناک، ضربه سر فراز امامعلی را غلامزاده به‌خوبی مهار کند، اما توپ برگشتی را فرید امیری با ضربه‌ای دقیق گل دوم پیکان را به ثمر رساند.

فجر در نیمه دوم با ایجاد تعویض و تداوم بازیسازی از عقب زمین سعی بر جبران نتیجه داشت، اما اشتباه آنها در ارسال پاس‌های سالم مانع از این امر شد تا پیکان پس از مدت‌ها طعم پیروزی را بچشد.

در حالی که بازی وارد وقت‌های اضافه شده بود مدافع پیکان با یک بی احتیاطی پایش رو روی پای مهاجم فجر گذاشت و او سرنگون شد تا داور پس از بازبینی صحنه اعلام پنالتی کند و این ضربه در دقیقه ۹۵ به گل تساوی شیرازی‌ها تبدیل شد.

پرونده برگزاری ۸ دیدار لیگ‌برتر فوتبال ایران در هفته نهم امشب بسته شد و در پایان هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال، سپاهان، چادرملو و تراکتور در رده اول تا چهارم جدول رده‌بندی قرار گرفتند.