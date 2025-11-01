باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مهدی مجیدی، معاون استاندار لرستان با اشاره به معضل نخالههای ساختمانی هشدار داد و گفت: وجود نخاله ساختمانی در ورودی و خروجی شهر، حریم رودخانهها و ... بیداد میکند و این مهم باید ساماندهی شود.
وی بر لزوم ایجاد سایت مخصوص و تجهیز خودروهای حمل نخاله تأکید کرد:برای این مهم باید سایت ایجاد و ماشینآلات مخصوص حمل آنها برچسب داشته باشند.
فرصتهای از دست رفته: آمارهایی که نگران میکند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اعلام آمارهای تاملبرانگیز گفت:فقط سه شهر استان توانستند قیر رایگان بازآفرینی شهری دریافت کنند و ۵ شهر استان طرح بازآفرینی شهری دارند.
مجیدی با تأکید بر ضرورت استفاده از این ظرفیتها افزود:باید از این ظرفیت استفاده کرد و نسبت به این مهم ورود جدیتری صورت گیرد.
مجیدی با اشاره به اهمیت طرحهای بازآفرینی شهری خاطرنشان کرد:بازآفرینی شهری فرصت مغتنمی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم در مناطق کمبرخوردار است.
وی بر ضرورت همکاری بیندستگاهی تأکید کرد:همکاری بین شهرداریها و دستگاههای خدماترسان در اجرای طرحهای بازآفرینی شهری ضروری است.