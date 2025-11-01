معاون استاندار لرستان از محدود بودن طرح‌های بازآفرینی شهری در استان خبر داد و گفت: تنها ۵ شهر لرستان دارای طرح بازآفرینی هستند. این در حالی است که سه شهر موفق به دریافت قیر رایگان شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مهدی مجیدی، معاون استاندار لرستان با اشاره به معضل نخاله‌های ساختمانی هشدار داد و گفت: وجود نخاله ساختمانی در ورودی و خروجی شهر، حریم رودخانه‌ها و ... بیداد می‌کند و این مهم باید ساماندهی شود.

وی بر لزوم ایجاد سایت مخصوص و تجهیز خودروهای حمل نخاله تأکید کرد:برای این مهم باید سایت ایجاد و ماشین‌آلات مخصوص حمل آنها برچسب داشته باشند.

فرصت‌های از دست رفته: آمارهایی که نگران می‌کند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اعلام آمارهای تامل‌برانگیز گفت:فقط سه شهر استان توانستند قیر رایگان بازآفرینی شهری دریافت کنند و ۵ شهر استان طرح بازآفرینی شهری دارند.

مجیدی با تأکید بر ضرورت استفاده از این ظرفیت‌ها افزود:باید از این ظرفیت استفاده کرد و نسبت به این مهم ورود جدی‌تری صورت گیرد.

مجیدی با اشاره به اهمیت طرح‌های بازآفرینی شهری خاطرنشان کرد:بازآفرینی شهری فرصت مغتنمی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم در مناطق کم‌برخوردار است.

وی بر ضرورت همکاری بین‌دستگاهی تأکید کرد:همکاری بین شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان در اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری ضروری است.

برچسب ها: استانداری‌ ، بازآفرینی
خبرهای مرتبط
اجرای طرح بازآفرینی شهری در ۵ محله نهاوند
وجود بیش از ۴ هزار هکتار منطقه هدف بازآفرینی در همدان
معاون راه و شهرسازی اردبیل؛
۴۰ محله در اردبیل تا سال ۱۴۰۰احیا و بازآفرینی می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لرستان در حاشیه بازآفرینی
صعود نگران‌کننده تورم در لرستان؛ نرخ به ۴۰.۹ درصد و رتبه دهم کشور رسید
بستن شیرهای غیرقانونی؛ بروجرد ۴۲ چاه غیرمجاز را مسدود کرد
شهرداری‌های لرستان نیازمند تغییر رویکرد برای جذب درآمد پایدار هستند
انقلاب گلخانه‌ای در لرستان؛ صدور مجوز ۴۸ ساعته و جهش هزار هکتاری
ثبت رسمی سبز؛ اراضی لرستان سنددار شدند
جوانی جمعیت در لرستان؛ رویایی شکسته در محاصره محدودیت‌ها
آخرین اخبار
انقلاب گلخانه‌ای در لرستان؛ صدور مجوز ۴۸ ساعته و جهش هزار هکتاری
بستن شیرهای غیرقانونی؛ بروجرد ۴۲ چاه غیرمجاز را مسدود کرد
ثبت رسمی سبز؛ اراضی لرستان سنددار شدند
لرستان در حاشیه بازآفرینی
صعود نگران‌کننده تورم در لرستان؛ نرخ به ۴۰.۹ درصد و رتبه دهم کشور رسید
شهرداری‌های لرستان نیازمند تغییر رویکرد برای جذب درآمد پایدار هستند
جوانی جمعیت در لرستان؛ رویایی شکسته در محاصره محدودیت‌ها
پایان "چراغ‌سبز" برای تخلفات ساختمانی در لرستان
تکمیل زیرساخت‌های حیاتی منطقه ویژه اقتصادی ازنا کلید خورد
تیراندازی در عروسی‌های لرستان؛ «شادی» در محاصره رسمی خطرناک
طلای سرخی که ۹۰ درصد تولیدش خارج از استان می‌رود؛ کشاورزان از سود محرومند
در گردنه‌های سردرگمی؛ جاده‌ای که ۲۰ سال در انتظار آسفالت توسعه ماند