باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در شرایطی که استان لرستان با چالش‌های آبی روبرو است، توسعه کشت گلخانه‌ای می‌تواند راهکاری استراتژیک برای حفظ ظرفیت‌های کشاورزی باشد.

برنامه‌ریزی برای احداث هزار هکتار گلخانه تا پایان سال و شناسایی ۲۲۰۰ هکتار زمین مستعد، نشان از عزم جدی مسئولان برای تحول در بخش کشاورزی دارد.

مجوز ۴۸ ساعته برای سرمایه‌گذاران

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی لرستان با اشاره به تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران گفت:در صورت ورود مستقیم صاحبان زمین یا سرمایه‌گذاران برای احداث گلخانه، مجوزها کمتر از ۴۸ ساعت صادر خواهد شد.

پیام عالیخانی با تاکید بر اهمیت کشت گلخانه‌ای افزود:توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای در استان نه‌تنها به رشد تولید و صادرات محصولات کشاورزی کمک می‌کند بلکه اشتغال پایدار و درآمدزایی بلندمدت برای روستاها و مردم محلی به همراه دارد.

تمرکز بر ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای بزرگ و استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها، نشان‌دهنده گذار از کشاورزی سنتی به مدل صنعتی است. این رویکرد می‌تواند الگویی برای دیگر استان‌ها باشد.

بروجرد؛ قطب آینده گلخانه‌داری لرستان

معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد با اشاره به برنامه‌های توسعۀ این شهرستان گفت:بروجرد با دارا بودن آب وهوای معتدل و مرطوب همچنین خاک حاصلخیز باید به عنوان مرکز گلخانه‌های صنعتی استان و منطقه شناخته شود.

قدرت اله ولدی درباره تسهیلات اداری افزود:زمین‌های بیش از ۷.۵ هکتار به صورت مستقیم از طریق شرکت شهرک‌های کشاورزی پیگیری و بدون بروکراسی اداری مجوز دریافت می‌کنند.

سرمایه‌گذاری ۱۳۰ میلیارد تومانی دولت در زیرساخت‌های شهرک گلخانه‌ای شب‌ماه، نشان از تعهد دولت در توسعه این بخش دارد. این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد.

شهرک شب‌ماه؛ نماد تحول گلخانه‌ای

فرماندار بروجرد با تشریح جزئیات این پروژه عظیم گفت:شهرک گلخانه‌ای شهید بروجردی در روستای شب ماه با ۷۲ هکتار، اعتباری بیش از ۲ همت و اشتغالزایی مستقیم ۷۲۰ نفر به سرمایه گذار واگذار شده است

ولدی درباره ویژگی‌های فنی این طرح افزود:پیش‌بینی شده با استفاده از تجهیزات مدرن کنترل دما، رطوبت، تهویه و نور بهره‌وری تولید افزایش یابد. این طرح قابلیت تولید محصولات صادراتی با کیفیت بالا در تمام طول سال را دارد.