باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- معاون استاندار و فرماندار بروجرد با اعلام این خبر گفت:در چارچوب برنامههای حفاظت از منابع آبی،با انجام نظارتهای میدانی و هدفمند، ۴۲ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان شناسایی و مسدود شد. این آمار، بروجرد را به الگویی موفق در صیانت از ذخایر آبی تبدیل کرده است.
وی با اشاره به جایگاه بروجرد در سطح استان تأکید کرد:این تعداد در مقایسه با آمار ۷۰ حلقه چاه مسدودشده در کل استان،نشان از عزم جدی مجموعه مدیریت شهری در برخورد با متخلفان دارد.
فرماندار بروجرد با اشاره به برنامههای مکمل این اقدام اظهار داشت:حفاظت از منابع آبی تنها با برخورد قانونی محقق نمیشود.به همین دلیل، اجرای برنامههای آموزشی، نظارت مستمر کارشناسان و اصلاح الگوی کشت را در دستور کار قرار دادهایم.
ولدی از نصب ۲۰ کنتور هوشمند بر چاههای کشاورزی خبر داد و گفت:این اقدام به ما امکان پایش دقیق برداشتها و کنترل مصرف آب را میدهد.با وجود کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی، این برنامهها در مسیر پایداری منابع آبی اجرا میشوند.
معاون استاندار لرستان بر ضرورت همکاری همه جانبه تأکید کرد:حفاظت از آب مسئولیتی مشترک بین مردم،کشاورزان و دستگاههای اجرایی است. تنها با همکاری و همافزایی اجتماعی میتوان آیندهای پایدار برای منابع آبی شهرستان رقم زد.
ولدی در پایان با اشاره به ضرورت تحول در مدیریت منابع آب گفت:امروزه مدیریت آب نیازمند گذار از روشهای سنتی به حکمرانی دادهمحور است.اگر تصمیمگیریهای کشاورزی و صنعتی بر پایه تحلیلهای دقیق هیدرولوژیکی باشد، میتوان فشار بر سفرههای زیرزمینی را کاهش داد.