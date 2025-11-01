کردستان- رئیس پلیس راه استان از وقوع حادثه رانندگی در محور فرعی " دهگلان- قورچای" با ۳ فوتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سرهنگ حمید رضا عبدالملکی در بیان جزئیات این خبر بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور فرعی " دهگلان - قورچای" تیم گشت پلیس راه این محور برای امداد رسانی و بررسی بیشتر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵ که از طرف قروچای به طرف دهگلان در حرکت بود با یک دستگاه کامیونت ایسوزو در کیلومتر ۲ محور فرعی"دهگلان - قروچای " با هم برخورد که در این تصادف متأسفانه راننده و ۲ نفر سرنشین پژو ۴۰۵ فوت کردند.

رئیس پلیس راه فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه علت تامه تصادف توسط کارشناسان در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: شهروندان با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از تغییر ناگهانی مسیر و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری در رانندگی نباشیم. 

 

منبع: روابط عمومی نیروی انتظامی استان 

