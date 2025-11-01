باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اعلام این خبر تأکید کرد:این اسناد تنها یک برگ کاغذ نیستند،بلکه سندی زنده برای پاسداری از خاک حاصلخیز استان هستند. وقتی زمینهای کشاورزی هویت قانونی پیدا میکنند، امکان تغییر کاربری غیرمجاز به شدت کاهش مییابد.
وی با برشمردن مزایای این طرح افزود:کشاورز لرستانی اکنون میتواند با اتکا به این سند،هم در مراجع قضایی با اطمینان حاضر شود، هم برای توسعه فعالیتهای کشاورزی از تسهیلات بانکی استفاده کند. این سند، همان اعتباری است که سالها انتظارش را میکشیدیم.
این مقام مسئول با اشاره به گسترش این طرح گفت:این تنها آغاز راه است.ما مصمم هستیم تا تمامی زمینهای کشاورزی استان را صاحب هویت قانونی کنیم. برنامهریزی کردهایم که این روند در ماههای آینده با شتاب بیشتری ادامه یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد:هدف نهایی ما این است که کشاورز لرستانی بدون دغدغه مالکیت،بتواند به کشت و کار خود ادامه دهد و نسلهای آینده نیز از این موهبت بهرهمند شوند. این سندها، در واقع پلی بین نسلهای گذشته و آینده کشاورزی استان هستند.