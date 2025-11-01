باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در هشتمین همایش ملی پدافند شهری که با حضور رئیس پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و حضور برخط شهرداران ۵۵ شهر بزرگ کشور برگزار شد، به تشریح و تبیین موضوع «پدافند شهری» پرداخت و اظهار کرد: این مقوله به منظور حفاظت و صیانت از مردم در شرایط جنگ و بحرانهای اضطراری طراحی شده است.
وی با اشاره به تصویب دستورالعمل پدافند شهری در کمیته دائمی، تأکید کرد که این دستورالعمل برای تمامی دستگاههای اجرایی کشوری لازمالاجرا است. عدم اجرای این دستورالعمل جرمانگاری شده و دستگاهها موظف به رعایت آن هستند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه سه مؤلفه اساسی پدافند شهری را برشمرد و توضیح داد: «مردم یاری و مردمداری» یعنی هم از مردم باید حفاظت و صیانت شود و هم به آنها امداد و کمک ارائه شود. «اداره امور مردم» یعنی در شرایط بحرانی باید نیازمندیهای مردم تأمین و مدیریت شود و «ساماندهی مراکز پرخطر» یعنی شناسایی و ایمنسازی مراکز پرخطر مانند مراکز نظامی، شیمیایی، هستهای و بیولوژیک از جمله وظایف دستگاههای اجرایی است.
در این جلسه همچنین اهمیت پناهگاهها در زمان بحران نیز مورد بحث قرار گرفت. سردار جلالی با اشاره به «دستورالعمل شهید حجازی»، توضیح داد که پناهگاهها باید در چهار سطح ایمنی تقسیمبندی شوند و برای همه دستگاهها، حتی بخش خصوصی، قابل اجرا باشد.
در ادامه، وی به ضرورت آموزش مدیران مجتمعهای مسکونی برای مدیریت بحران در مواقع تهدیدات اشاره کرد. در این دستورالعمل، برای هر مجتمع مسکونی باید یک مدیر بحران انتخاب شود که وظایف مختلفی از جمله همکاری با نیروی انتظامی و پیشبینی اقدامات دفاعی را بر عهده داشته باشد.
سردار جلالی همچنین به مدیریت زیرساختها و ارتقای تابآوری آنها در برابر تهدیدات اشاره کرد و با تأکید بر لزوم کاهش وابستگیهای زیرساختی در کشور، گفت: اگر این وابستگیها در حد بالا قرار گیرد، آسیبپذیری سیستمها به شدت افزایش مییابد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پایان با تاکید بر لزوم اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی پدافند غیرعامل، تأکید کرد که تمامی این اقدامات باید با جدیت دنبال شود و هیچگونه کوتاهی یا تأخیری در اجرای آنها پذیرفته نخواهد شد.
منبع: ایسنا