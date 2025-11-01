نگاتیوهای دست شیطان + فیلم

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان - سالها از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ میگذرد؛ رویدادی که به دست دانشجویان پیرو خط امام رقم خورد و به نقطهای سرنوشتساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بدل شد.
بسیاری بر این باورند که اگر آن اقدام صورت نمیگرفت، سفارت آمریکا بهعنوان مرکز سازماندهی نیروهای ضدانقلاب و طراحی توطئهای مشابه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عمل میکرد و انقلاب نوپای ایران را با خطری جدی روبهرو میساخت.
تسخیر سفارت، نه تنها نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر سلطهطلبی بیگانگان بود، بلکه پیام استقلالخواهی و هوشیاری سیاسی مردم ایران را به جهان مخابره کرد.