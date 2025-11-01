باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
به مناسبت سالگرد تسخیر لانه جاسوسی

نگاتیوهای دست شیطان + فیلم

برای واقعه بزرگ تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان سال ۵۸، سینما در دو طرف ماجرا از دروغ تا حقیقت اقدام به ساخت آثاری در این رابطه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سال‌ها از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ می‌گذرد؛ رویدادی که به دست دانشجویان پیرو خط امام رقم خورد و به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بدل شد.

بسیاری بر این باورند که اگر آن اقدام صورت نمی‌گرفت، سفارت آمریکا به‌عنوان مرکز سازمان‌دهی نیرو‌های ضدانقلاب و طراحی توطئه‌ای مشابه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عمل می‌کرد و انقلاب نوپای ایران را با خطری جدی روبه‌رو می‌ساخت.

تسخیر سفارت، نه تنها نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی بیگانگان بود، بلکه پیام استقلال‌خواهی و هوشیاری سیاسی مردم ایران را به جهان مخابره کرد.

مطالب مرتبط
نگاتیوهای دست شیطان + فیلم
young journalists club

پایانی بر یک براندازی آمریکایی با دستان دانشجویان ایرانی + فیلم

نگاتیوهای دست شیطان + فیلم
young journalists club

در امتداد قاب ناتمام کیارستمی

نگاتیوهای دست شیطان + فیلم
young journalists club

از سینما تا نمایش خانگی؛ مسیر نزولی کمدی ایرانی در دهه اخیر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آمریکا در پی جنگی دیگر + فیلم
۸۸۰

آمریکا در پی جنگی دیگر + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم سودان + فیلم
۵۶۶

واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم سودان + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
نگاتیوهای دست شیطان + فیلم
۴۱۱
به مناسبت سالگرد تسخیر لانه جاسوسی

نگاتیوهای دست شیطان + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
راهکار مناسب برای کنترل استرس + فیلم
۴۱۰

راهکار مناسب برای کنترل استرس + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
پرتاب سه فضانورد و چهار موش آزمایشگاهی به فضا + فیلم
۳۴۰

پرتاب سه فضانورد و چهار موش آزمایشگاهی به فضا + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.