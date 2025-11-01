رییس پلیس راه خوزستان گفت: به منظور افزایش انضباط ترافیکی و کاهش حوادث رانندگی، طرح ضربت برخورد با تردد وسایل نقلیه سنگین (باربری و مسافربری) در خط سوم (سرعت) آزادراه‌ها یا بزرگراه‌ها از این هفته در کلیه مسیر‌های برون شهری استان اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور - سرهنگ سعید رحیمی با اعلام این خبر گفت: مستند به ماده ۱۵۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، تردد اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت و انواع وسایل نقلیه باری (به استثنای وانت بارها) در خط سوم آزادراه‌های درون و برون شهری ممنوع است.

وی  افزود: اجرای این طرح، می تواند ضمن افزایش انضباط ترافیکی در ازادراهها ، پیشگیری از سبقت وسایل نقلیه از سمت راست و همچنین روان‌سازی ترافیک از وقوع حوادث رانندگی که زمینه ساز و بستر وقوع آن تردد وسایل سنگین کندرو در لاین سرعت هست جلوگیری نماید.

وی در پایان از کلیه رانندگان خواست تا ضمن پایبندی به مقررات راهنمایی و رانندگی همواره در خطوط عبور مجاز در آزادراه‌ها و مسیرهای تعیین‌شده حرکت و از ورود به خطوط سرعت خودداری نمایند.

سعید رحیمی این طرح را تا پایان فصل زمستان مستمر و ادامه دار عنوان کرد.

