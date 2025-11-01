باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی ـ جنبش حماس اعلام کرد که هیئتی به ریاست «خلیل الحیه» رئیس این جنبش با «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه در استانبول دیدار کرده است.

طبق بیانیه حماس، در این دیدار نمایندگان این جنبش فلسطینی سندی را به مقامات ترکیه ارائه کردند که جزئیات نقض آتش‌بس توسط رژیم اسرائیلرا شرح می‌دهد.

همچنین گزارش شده است که الحیه بر تعهد حماس به آتش‌بس و بازگرداندن اجساد اسرای اسرائیلی تأکید کرده است.

پیش‌تر رسانه‌های ترکیه از این دیدار که با تمرکز بر وضعیت آتش‌بس غزه انجام شده، خبر داده بودند.

شاخه نظامی حماس روز پنجشنبه در راستای تعهدات خود تحت توافق آتش‌بس، جسد دو صهیونیست دیگر را که در زیر آوار پیدا کرده بود، به صلیب سرخ تحویل داد. این در حالی است که رژیم اسرائیل بدون توجه به آتش‌بس، همچنان به حملات گاه و بیگاه در نوار غزه ادامه می‌دهد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه ظهر امروز (شنبه) اعلام کرد که از زمان برقراری آتش بس در این باریکه، ۲۲۶ نفر به شهادت رسیده‌اند.

پیش از این، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه گفته بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، به دنبال هر بهانه‌ای برای نقض آتش‌بس حاصل شده در غزه و از سرگیری «نسل‌کشی» است.

منبع: شهاب نیوز