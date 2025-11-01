گفتگوی ویژه خبری شنبه شب به موضوع تحولات کشور سودان اختصاص داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: از سال ۲۰۱۹ تاکنون سودان وضعیت ویژه‌ای دارد و از آن پس وضعیت مردم این کشور بسیار آشفته است و یک نسل کشی فجیع در ایام گذشته در آنجا رخ داده است. اکنون هیچ کدام از قوانین حقوق بشر در سودان رعایت نمی‌شود و صدای سازمان ملل نیز درآمده است.

وی ادامه داد: یک ابر گسل بزرگ در سودان وجود دارد که به مسائل قومیتی و تقسیم بندی صوفیان برمی‌گردد، البته باید به این مسئله اذعان کرد که با توجه به مدرن شدن درگیری‌ها اکنون این مسائل نقش زیادی در درگیری‌ها ندارند.

صدرالحسینی بیان کرد: قاعدتاً کشورهای دیگر باید از دولت مرکزی سودان دفاع کنند، در حالی که متاسفانه با حمایت اسرائیل و آمریکا از کودتاگران حمایت می‌شود. جمهوری اسلامی، عربستان و مصر به دنبال تحکیم حاکمیت و ثبات و صلح هستند و بنابراین با دولت مرکزی در ارتباط هستند.

کارشناس مسائل غرب آسیا متذکر شد: ۱۲ میلیون نفر سودانی آواره هستند بنابراین شرایط نامناسبی در این کشور وجود دارد و به معنای واقعی کلمه در این کشور نسل کشی در حال صورت گرفتن است. در حال حاضر بسیاری از رسانه‌ها در حال پوشش تحولات سودان هستند و مقداری از مسئله غزه غافل شده‌اند و لذا رژیم صهیونیستی از این بابت خوشحال است.

وی ادامه داد: با توجه به نفت و طلای سودان این کشور مورد طمع کشورهای بسیاری مانند آمریکا و امارات است.

در ادامه مهدی شوشتری مدیر کل شمال آفریقای وزارت امور خارجه در ارتباط زنده تلفنی گفت: بلافاصله پس از تحولات اخیر و کشتار گسترده در سودان سخنگوی وزارت امور خارجه موضع درخوری گرفت و این مسئله را محکوم و از دولت مرکزی این کشور حمایت کرد.

وی بیان کرد: تجزیه سودان یک توطئه استعماری است و ما قطعاً با این مسئله مخالف هستیم و آن را اعلام کرده‌ایم. در توییت اخیر آقای عراقچی نیز به استاندارد‌های دوگانه برخی کشورها اشاره شده است.

مدیرکل شمال آفریقای وزارت امور خارجه گفت: طبیعتاً جهان اسلام در برابر این مسئله سکوت نمی‌کند و شاهد مواضع انتقادی هستیم و سازمان ملل نیز خواستار رسیدگی به این جنایات شده است.

صدرالحسینی ادامه داد: سودان یک بار تجزیه شد و اکنون بسیاری از مردم آن در فقر مطلق قرار دارند، اسلحه بدون حساب و کتاب در این کشور وجود دارد و رژیم صهیونیستی به شدت در ایجاد آشوب در این کشور فعالیت می‌کند.

کارشناس مسائل غرب آسیا تصریح کرد: اگر دولت مرکزی نتواند شرایط را به سمت و سوی استقلال پیش ببرد جریان کودتا به آنچه که اکنون در اختیار دارد راضی است، غربی‌ها و خصوصاً آمریکایی‌ها نیز رفتار دوگانه‌ای از خود بروز می‌دهند و هیچ اقدام اساسی برای جلوگیری از نسل کشی و حل مسئله انجام نمی‌دهند.

وی ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد ایران هراسی در آفریقا است و سعی دارد ایران را در جریان سودان مقصر جلوه دهد در حالی که ما هیچ دخالتی در این مسئله نداریم و تنها موضع ما ایجاد صلح و ثبات و حاکمیت دولت مرکزی است.

صدرالحسینی گفت: طرحی برای خاورمیانه آمریکایی به وجود آمده که طبق آن تمام کشورهای بزرگ منطقه باید تجزیه شوند لذا به نظر می‌رسد که آشوب سودان نیز به دنبال این مسئله ایجاد شده است. اتفاقی که در سودان در حال اتفاق افتادن است می‌تواند برای کشورهای پیرامونی نیز خطرناک باشد و سود این آشوب را نیز رژیم صهیونیستی می‌برد.