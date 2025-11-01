دادستان شهرستان هویزه در خصوص موضوع ضرب و شتم یک دانش‌آموز توسط معلم در این شهرستان، توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دادگستری خوزستان، ابراهیم عگیری شنبه بیان کرد: در ابتدای مهرماه امسال و همزمان با بازگشایی مدارس، دانش آموزی در یکی از مدارس هویزه به معلم خود توهین می‌کند و متقابلا معلم دانش آموز را مورد ضرب و شتم قرار داد.

او گفت: پس از تشکیل پرونده در مرجع قضایی و با توجه به اینکه طرفین از هم دیگر شاکی بودند با دعوت اصحاب پرونده به صلح و سازش و همچنین گذشت طرفین از شکایت خود پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه شد.

عگیری ادامه داد: پس از آن نیز شکایتی در این خصوص به مرجع قضایی ارسال نشد.

