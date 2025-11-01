باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایتی از تسخیر ماه + فیلم

نخستین خودنمایی‌ها در زمینه هوا فضا نصیب روس‌ها شد که توانستند بسیاری از اولین‌های تاریخ فضانوردی را به نمایش بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیرماه ۱۳۴۹ نقطه اوج مسابقه‌ای بود که در آن زمان به آن «جنگ سرد تسخیر فضا» می‌گفتند؛ جنگ سردی که بلافاصله بعد از خوابیدن شعله‌های جنگ جهانی دوم آغاز شد. آمریکا و شوروی در آن روز‌ها به عنوان دو ابرقدرت پیروز سربرآورده از نبرد بزرگ، اینک می‌خواستند توانمندی خود را به جهانیان نشان دهند و اثبات کنند از این پس آنها هستند که برای همه تعیین تکلیف خواهند کرد و این بار نه فقط از روی زمین، بلکه ماورای جو نیز مسخر آنان است و در زمانی که جهانیان پیشرفت فناوری را نماد قدرت می‌دانستند، فضانوردی حاصل از فناوری موشکی به غنیمت گرفته شده از آلمان شکست خورده، ابزار خوبی برای نمایش توانمندی این کشور‌ها بود.

مطالب مرتبط
روایتی از تسخیر ماه + فیلم
young journalists club

«سیاره Y» جهانی پنهان در منظومه شمسی!

روایتی از تسخیر ماه + فیلم
young journalists club

حقایق تکان‌دهنده درباره سرنوشت اولین مهاجران مریخ

روایتی از تسخیر ماه + فیلم
young journalists club

تبدیل «قلب تپنده کیهان» به یک اثر هنری خیره‌کننده به دلیل تابش نور!

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آمریکا در پی جنگی دیگر + فیلم
۸۸۰

آمریکا در پی جنگی دیگر + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم سودان + فیلم
۵۶۶

واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم سودان + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
نگاتیوهای دست شیطان + فیلم
۴۱۱
به مناسبت سالگرد تسخیر لانه جاسوسی

نگاتیوهای دست شیطان + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
راهکار مناسب برای کنترل استرس + فیلم
۴۱۰

راهکار مناسب برای کنترل استرس + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
پرتاب سه فضانورد و چهار موش آزمایشگاهی به فضا + فیلم
۳۴۰

پرتاب سه فضانورد و چهار موش آزمایشگاهی به فضا + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.