روایتی از تسخیر ماه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - تیرماه ۱۳۴۹ نقطه اوج مسابقهای بود که در آن زمان به آن «جنگ سرد تسخیر فضا» میگفتند؛ جنگ سردی که بلافاصله بعد از خوابیدن شعلههای جنگ جهانی دوم آغاز شد. آمریکا و شوروی در آن روزها به عنوان دو ابرقدرت پیروز سربرآورده از نبرد بزرگ، اینک میخواستند توانمندی خود را به جهانیان نشان دهند و اثبات کنند از این پس آنها هستند که برای همه تعیین تکلیف خواهند کرد و این بار نه فقط از روی زمین، بلکه ماورای جو نیز مسخر آنان است و در زمانی که جهانیان پیشرفت فناوری را نماد قدرت میدانستند، فضانوردی حاصل از فناوری موشکی به غنیمت گرفته شده از آلمان شکست خورده، ابزار خوبی برای نمایش توانمندی این کشورها بود.