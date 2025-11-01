باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که زیردریایی هستهای قدرتمند جدید "خاباروفسک" رسماً از کارخانه کشتیسازی معروف Sevmash تحت نظارت وزیر دفاع، آندری بلوسوف به آب انداخته شده است. این زیردریایی که به عنوان یک "رزمناو موشک هستهای سنگین" تبلیغ میشود، مجهز به سلاحهای پیشرفته زیرآبی و رباتیک است.
بلوسوف با اعلام اینکه این زیردریایی یک دارایی کلیدی در حفاظت از مرزهای دریایی روسیه و منافع ملی در مناطق مختلف اقیانوس جهانی است، گفت: «این یک لحظه تاریخی است.» دفتر طراحی مرکزی روبین، خاباروفسک را طراحی کرده و اکنون قبل از ورود به خدمت فعال، آزمایشهای دریایی را آغاز خواهد کرد. اعتقاد بر این است که این زیردریایی سکوی پرتاب اژدر هستهای پوسایدن است.
در این مراسم، مقامات ارشد دریایی و دفاعی از جمله دریاسالار الکساندر مویسیف نیز حضور داشتند. بلوسوف در کنار رونمایی از ارتقاء زیردریاییها و کشتیهای گشتی کلاس یخی مانند ایوان پاپانین که اکنون بخشی از عملیات دریایی قطب شمال هستند، بازدید کرد.
منبع: اسپوتنیک