بازماندگان شهر الفاشر سودان از کشتار گسترده غیرنظامیان، جداسازی خانواده‌ها و قتل کودکان به‌دست نیرو‌های پشتیبانی سریع خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی ـ بازماندگان «الفاشر» در سودان جزئیات جدیدی از جنایات در این شهر را فاش کرده و گفتند که نیرو‌های شبه نظامی «پشتیبانی سریع» اعضای خانواده‌ها را از هم جدا کرده و کودکان را می‌کشند.

پنج روز پس از تصرف شهر «الفاشر» در غرب سودان توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع، ده‌ها هزار نفر هنوز در آن گرفتار هستند. اما افرادی که توانسته‌اند از مهلکه جان سالم به در ببرند، گفتند که شبه نظامیان خانواده‌ها را از هم جدا کرده و کودکان را مقابل والدین خود کشتند. در همین حال، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که احتمالا کشتار‌های جمعی همچنان ادامه دارد. 

زهرا، مادر شش فرزند که از الفاشر به شهر مجاور گریخته، در مصاحبه تلفنی ماهواره‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت: «نمی‌دانم پسرم محمد مرده است یا زنده. آنها همه پسران را بردند.»

آدام، یکی دیگر از بازماندگان گفت که دو پسرش که به ترتیب ۱۷ و ۲۱ ساله بودند، به خدمت برای ارتش سودان متهم شده و بعد در مقابل چشمانش کشته شدند.

شهر الفاشر در منطقه «دارفور» آخرین پایگاه مهم ارتش سودان در این منطقه به شمار می‌رفت. اما نیرو‌های پشتیبانی سریع که از آوریل ۲۰۲۳ با ارتش سودان در جنگ هستند، پس از ۱۸ ماه محاصره طاقت‌فرسا، این شهر را تصرف کردند. از زمان تصرف، گزارش‌هایی از اعدام‌های خودسرانه، خشونت جنسی، حمله به امدادگران، غارت و آدم‌ربایی منتشر شده است، در حالی که ارتباطات تا حد زیادی قطع شده است.

سازمان ملل می‌گوید که بیش از ۶۵ هزار نفر از روز یکشنبه از الفاشر گریخته‌اند، اما ده‌ها هزار نفر همچنان در محاصره هستند.

تا پیش از حمله نهایی نیرو‌های پشتیبانی سریع، جمعیت این شهر حدود ۲۶۰ هزار نفر بود. 

دارفور محل زندگی تعدادی از گروه‌های قومی غیرعرب است که اکثریت جمعیت منطقه را تشکیل می‌دهند، برخلاف اعراب سودانی که اکثریت جمعیت سودان را تشکیل می‌دهند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دارفور ، تحولات سودان ، ارتش سودان
خبرهای مرتبط
۷۵۰ کودک سودانی در بحبوحه خشونت‌ها بدون خانواده‌هایشان آواره شده‌اند
فاجعه گرسنگی در سودان؛ ۷۰۰ هزار کودک در خطر مرگ
پاپ استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح در درگیری‌ها را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روسیه از زیردریایی ساخته شده برای اژدر‌های هسته‌ای رونمایی کرد
دیدار وزیر خارجه ترکیه با اعضای دفتر سیاسی حماس در استانبول
نیرو‌های نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا تا ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسند
نظامی‌گری آمریکا در کارائیب؛ وقتی ترامپ تصویر «صلح‌طلبی» خود را به سخره می‌گیرد
افشای جزئیات تکان‌دهنده درباره پیکر‌های اسرای فلسطینی؛ مشاهده نشانه‌های شکنجه و سرقت اعضا
دو نفر دیگر در ارتباط با سرقت جواهرات لوور متهم شدند
افشای جنایات هولناک در الفاشر؛ کشتار کودکان در برابر والدین توسط شبه‌نظامیان
دو کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی در جزیره کرت یونان
حضور تیم رباتیک دختران افغانستان در المپیاد جهانی پاناما
طالبان پاکستان را متهم به ایجاد بحران مرزی برای بازگشت آمریکا به بگرام کرد
آخرین اخبار
افشای جزئیات تکان‌دهنده درباره پیکر‌های اسرای فلسطینی؛ مشاهده نشانه‌های شکنجه و سرقت اعضا
دو نفر دیگر در ارتباط با سرقت جواهرات لوور متهم شدند
افشای جنایات هولناک در الفاشر؛ کشتار کودکان در برابر والدین توسط شبه‌نظامیان
درمان ۴۸۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید در افغانستان
رشد پنج‌برابری واردات کالا از مسیر ریلی خواف-هرات
حماس گزارشی از نقض آتش‌بس توسط رژیم اسرائیل را به ترکیه ارائه کرد
حضور تیم رباتیک دختران افغانستان در المپیاد جهانی پاناما
طالبان پاکستان را متهم به ایجاد بحران مرزی برای بازگشت آمریکا به بگرام کرد
نمایشگاه نقاشی هنرمند افغانستانی با محوریت فرهنگ مشترک ایران و افغانستان در تهران
بازدید دانش‌آموزان افغانستانی از المپیک فناوری برای الهام‌گیری و باور توانایی‌ها
حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه
روسیه از زیردریایی ساخته شده برای اژدر‌های هسته‌ای رونمایی کرد
دارندگان "آمایش ۱۷" مدارک خود را به‌روز کنند
تبریک قهرمانی افغانستان در فوتسال آسیا؛ ایران آماده همکاری فرهنگی و ورزشی با کشور همسایه
اختلال روانی نیمی از نیرو‌های ذخیره اسرائیل را از کار انداخت
صعود کوهنوردان مهاجران افغانستانی به قله اورجین لواسان
سازمان ملل: حملات اسرائیل هنگام برداشت زیتون سبک زندگی فلسطینیان را تهدید می‌کند
بیانیه ۴۰ سازمان بین‌المللی در محکومیت مانع‌تراشی اسرائیل در مسیر کمک‌های بشردوستانه
پکن: رزمایش مشترک به رهبری فیلیپین در دریای چین جنوبی رصد شد
الجولانی به واشنگتن سفر خواهد کرد
۷۵۰ کودک سودانی در بحبوحه خشونت‌ها بدون خانواده‌هایشان آواره شده‌اند
نیرو‌های نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا تا ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسند
نظامی‌گری آمریکا در کارائیب؛ وقتی ترامپ تصویر «صلح‌طلبی» خود را به سخره می‌گیرد
دیدار وزیر خارجه ترکیه با اعضای دفتر سیاسی حماس در استانبول
دو کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی در جزیره کرت یونان
بازداشت فرد مظنون به ارتباط با داعش در فرانسه
پیشروی نظامیان صهیونیست در جنوب سوریه
اوربان، توسک را به استفاده از جنگ اوکراین برای منافع سیاسی متهم کرد
چین پیشنهاد ایجاد سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی را ارائه می‌دهد
وزیر خارجه ترکیه به عراق سفر می‌کند