باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی ـ بازماندگان «الفاشر» در سودان جزئیات جدیدی از جنایات در این شهر را فاش کرده و گفتند که نیرو‌های شبه نظامی «پشتیبانی سریع» اعضای خانواده‌ها را از هم جدا کرده و کودکان را می‌کشند.

پنج روز پس از تصرف شهر «الفاشر» در غرب سودان توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع، ده‌ها هزار نفر هنوز در آن گرفتار هستند. اما افرادی که توانسته‌اند از مهلکه جان سالم به در ببرند، گفتند که شبه نظامیان خانواده‌ها را از هم جدا کرده و کودکان را مقابل والدین خود کشتند. در همین حال، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که احتمالا کشتار‌های جمعی همچنان ادامه دارد.

زهرا، مادر شش فرزند که از الفاشر به شهر مجاور گریخته، در مصاحبه تلفنی ماهواره‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت: «نمی‌دانم پسرم محمد مرده است یا زنده. آنها همه پسران را بردند.»

آدام، یکی دیگر از بازماندگان گفت که دو پسرش که به ترتیب ۱۷ و ۲۱ ساله بودند، به خدمت برای ارتش سودان متهم شده و بعد در مقابل چشمانش کشته شدند.

شهر الفاشر در منطقه «دارفور» آخرین پایگاه مهم ارتش سودان در این منطقه به شمار می‌رفت. اما نیرو‌های پشتیبانی سریع که از آوریل ۲۰۲۳ با ارتش سودان در جنگ هستند، پس از ۱۸ ماه محاصره طاقت‌فرسا، این شهر را تصرف کردند. از زمان تصرف، گزارش‌هایی از اعدام‌های خودسرانه، خشونت جنسی، حمله به امدادگران، غارت و آدم‌ربایی منتشر شده است، در حالی که ارتباطات تا حد زیادی قطع شده است.

سازمان ملل می‌گوید که بیش از ۶۵ هزار نفر از روز یکشنبه از الفاشر گریخته‌اند، اما ده‌ها هزار نفر همچنان در محاصره هستند.

تا پیش از حمله نهایی نیرو‌های پشتیبانی سریع، جمعیت این شهر حدود ۲۶۰ هزار نفر بود.

دارفور محل زندگی تعدادی از گروه‌های قومی غیرعرب است که اکثریت جمعیت منطقه را تشکیل می‌دهند، برخلاف اعراب سودانی که اکثریت جمعیت سودان را تشکیل می‌دهند.

منبع: خبرگزاری فرانسه