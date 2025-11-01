باشگاه خبرنگاران جوان - دهمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس با برگزاری چند بازی پیگیری شد و در مهمترین بازی‌ها، منچستریونایتد در مصاف با ناتینگام فارست به تساوی دو بر دو دست پیدا کرد و آرسنال با برتری دو بر صفر در برابر برنلی به سه امتیاز ارزشمند رسید.

یونایتد با گل کاسمیرو در دقیقه ۳۴، برنده به رختکن رفت، اما در دقایق ابتدایی نیمه دوم کاملاً غافلگیر شد. گیبس وایت و نیکولو ساوونا ظرف تنها دو دقیقه، ناتینگهام را پیش انداختند و این نتیجه تا دقایق پایانی پابرجا بود. در دقیقه ۸۱، شوت تماشایی آماد دیالو بازی را به تساوی کشاند و یونایتد را نسبت به کسب یک پیروزی دیگر، امیدوارتر کرد. در ثانیه‌های پایانی بازی، نزدیک بود که آماد شب درخشانش را تکمیل کند و گل سوم منچستریونایتد را هم به ثمر برساند، اما بازیکن فارست از روی خط، توپ را بیرون کشید تا بازی با همان نتیجه ۲-۲ خاتمه یابد. ضمن این‌که در دقیقه ۶۱ نیز شوت برونو فرناندز به تیرک دروازه فارست برخورد کرده بود.

با این تساوی، منچستریونایتد ۱۷ امتیازی شد و در رتبه پنجم جدول لیگ برتر قرار گرفت. ناتینگهام فارست هم با کسب ششمین امتیاز خود، در همان رتبه هجدهم باقی ماند.

آرسنال هم با گل‌های ویکتور یوکرس و دکلان رایس موفق شد در خانه برنلی به پیروزی برسد و مقتدرانه و با ۲۵ امتیاز صدرنشین است.

در سایر دیدارها، برایتون با سه گل لیدزیونایتد را شکست داد، کریستال پالاس با دو گل برنتفورد را برد و فولام هم سه بر صفر ولوورهمپتون را شکست داد.