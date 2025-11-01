باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - منابع فلسطینی از شنیده شدن صدای انفجار شدید ناشی از حملات توپخانهای رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی شهر خانیونس واقع در جنوب نوار غزه خبر دادند.
این منابع همچنین اعلام کردند جنگندههای ارتش رژیم اشغالگر در آسمان جنوب نوار غزه به پرواز درآمده و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شمال شهر بیت لاهیا در شمال نوار غزه را هدف حملات خود قرار دادند.
علاوه بر آن شرق شهر غزه نیز هدف حملات توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
همچنین توپخانه اشغالگران اسرائیل مناطقی در شرق اردوگاه پناهندگان البریج در مرکز نوار غزه را گلوله باران کرد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین