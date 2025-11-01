جدال آنتونیو کونته و فابرگاس برنده نداشت و آلوارو موراتا یک پنالتی برای کومو از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم‌های فوتبال ناپولی و کومو در دیداری مهم از چارچوب هفته‌ دهم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ سری آ ایتالیا به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

پس از لغزش هفته‌ گذشته میلان برابر آتالانتا، ناپولی فرصت بسیار خوبی برای تثبیت صدرنشینی داشت، خصوصاً با توجه به بازی رودرروی میلان و رم که فردا برگزار می‌شود؛ اما ناپلی‌ها قدر این دیدار خانگی را ندانستند و در حالی‌که حتی ممکن بود شکست بخورند، به تساوی رضایت دادند. آلوارو موراتا، مهاجم کومو در این مسابقه پنالتی خراب کرد.

شاگردان کونته با این تساوی ۲۲ امتیازی شدند و رم با ۲۱ امتیاز در تعقیب این تیم است. کوموی شگفتی ساز هم با ۱۷ امتیاز پنجم است.

در دیگر دیدار سری آ، آتالانتا با یک گل از میزبانش اودینزه شکست خورد. نیوکولو زانیولو که در جریان شکست سه بر یک هفته گذشته اودینزه مقابل یوونتتوس تک گل تیمش را زد، در این بازی هم تک گل اودینزه را زد نخستین شکست فصل آتالانتا رقم بخورد.