سریال «بیگانگان» دنباله مجموعه موفق «بهترین تابستان من» به کارگردانی راما قویدل در مراحل پایانی تولید قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال بیگانگان دنباله مجموعه موفق «بهترین تابستان من» به کارگردانی راما قویدل و تهیه کنندگی علیاکبر تحویلیان در مراحل پایانی تولید قرار دارد و بیش از ۷۰ درصد فیلمبرداری انجام شده است.
این مجموعه در ژانر درام اجتماعی و ماجراجویی داستان الهام و محمد را روایت میکند که در مأموریتهای انسانی خود در عراق با خطرات جدی و اسارت توسط نیروهای داعش مواجه میشوند. با این حال لحن روایت و شخصیتها روایتی ظریف دارند که به مخاطب امکان میدهد در فضایی متفاوت با سختیهای داستان همراه شود.
از بازیگران میتوان به محمد نادری، امیر حسین صدیق، ارسلان قاسمی، هلن نقىلو، مریم کاویانی، محمدرضا هلال زاده، فرید قبادی و مهران رجبی اشاره کرد.
سریال «بیگانگان» قرار است تجربهای پر حادثه و در عین حال سرگرم کننده از ماجراهای داعش در عراق اسارت و مأموریتهای انسانی ارائه دهد و پس از اتمام مراحل تولید به زودی از تلویزیون پخش خواهد شد.