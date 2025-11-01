در دیداری از هفته نهم فصل ۲۶-۲۰۲۵ بوندسلیگا، بایرن مونیخ به پیروزی ۳ - ۰ مقابل بایرلورکوزن رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در حساس‌ترین بازی هفته نهم بوندس لیگای آلمان، بایرن مونیخ در آلیانز آرنا با سه گل مهمانش لورکوزن را شکست داد تا نهمین برد پیاپی اش در بوندس لیگا را کسب کند.

در شبی که هری کین، مایکل اولیسه، لوئیس دیاز و دایو اوپامکانو کار را از روی نیمکت آغاز کردند، شاگردان ونسان کمپانی در همان نیمه نخست کار ورکسلف را یکسره کردند. سرژ گنابری (۲۵)، نیکولاس جکسون (۳۲)، لویک باده (۴۴، گل به‌خودی) گلزنان این بازی بودند.

شاگردان کمپانی که از مرحله یک چهارم نهایی جام باشگاه‌های جهان و شکست مقابل پاری سن ژرمن تاکنون همه مسابقات خود را در همه رقابت‌ها با برد پشت سر گذاشتند، حالا با فرمی متفاوت دوباره این هفته باید در لیگ قهرمانان اروپا با پاری سن ژرمن بازی کنند و باید دید روند برد‌های متوالی این تیم قطع خواهد شد یا خیر.