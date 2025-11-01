باشگاه خبرنگاران جوان- در تحولی مهم برای تجارت منطقه‌ای، حجم واردات کالا از طریق خط آهن خواف–هرات نسبت به سال گذشته با رشد چشمگیر پنج‌برابری مواجه شده است.

براساس اعلام مسئولان محلی طالبان در هرات، روزانه حدود دو هزار تُن کالا شامل مصالح ساختمانی مانند سیمان و کاشی از این مسیر وارد ایستگاه روزنک می‌شود.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند که میزان واردات ماهانه از این مسیر از ده هزار تُن در سال گذشته به بیش از پنجاه هزار تُن افزایش یافته است.

این رشد نه‌تنها نشان‌دهنده افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی، بلکه بیانگر اهمیت فزاینده این مسیر در تأمین نیاز‌های بازار افغانستان است.

در همین راستا، نخستین محموله سوخت دیزل نیز هفته گذشته از طریق این خط آهن وارد هرات شد و محموله‌های بعدی نیز در راه‌اند.

با وجود برخی چالش‌ها در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خط آهن خواف–هرات به عنوان یکی از مسیر‌های کلیدی در تسهیل تجارت و ایجاد فرصت‌های شغلی در غرب افغانستان شناخته می‌شود.

این درحالی است که دو روز پیش، علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، از انتقال بخش عمده صادرات ایران به افغانستان از طریق خط ریلی خواف–هرات خبر داد و ورود نخستین محموله سوخت را نقطه عطفی در همکاری‌های اقتصادی دو کشور دانست.