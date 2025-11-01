حجم واردات کالا از طریق خط آهن خواف–هرات نسبت به سال گذشته با رشد چشمگیر پنج‌برابری مواجه شده و به بیش از پنجاه هزار تُن در ماه رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- در تحولی مهم برای تجارت منطقه‌ای، حجم واردات کالا از طریق خط آهن خواف–هرات نسبت به سال گذشته با رشد چشمگیر پنج‌برابری مواجه شده است.

براساس اعلام مسئولان محلی طالبان در هرات، روزانه حدود دو هزار تُن کالا شامل مصالح ساختمانی مانند سیمان و کاشی از این مسیر وارد ایستگاه روزنک می‌شود.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند که میزان واردات ماهانه از این مسیر از ده هزار تُن در سال گذشته به بیش از پنجاه هزار تُن افزایش یافته است.

این رشد نه‌تنها نشان‌دهنده افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی، بلکه بیانگر اهمیت فزاینده این مسیر در تأمین نیاز‌های بازار افغانستان است.

در همین راستا، نخستین محموله سوخت دیزل نیز هفته گذشته از طریق این خط آهن وارد هرات شد و محموله‌های بعدی نیز در راه‌اند.

با وجود برخی چالش‌ها در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خط آهن خواف–هرات به عنوان یکی از مسیر‌های کلیدی در تسهیل تجارت و ایجاد فرصت‌های شغلی در غرب افغانستان شناخته می‌شود.

این درحالی است که دو روز پیش، علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، از انتقال بخش عمده صادرات ایران به افغانستان از طریق خط ریلی خواف–هرات خبر داد و ورود نخستین محموله سوخت را نقطه عطفی در همکاری‌های اقتصادی دو کشور دانست.

برچسب ها: خط آهن خواف هرات ، ترانزیت ریلی ، تجارت ایران و افغانستان
خبرهای مرتبط
راه اندازی خط آهن خواف هرات تا ۲ ماه آینده + فیلم
آغاز ترانزیت ریلی خط آهن خواف هرات + فیلم
بازدید والی هرات از خط آهن خواف هرات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روسیه از زیردریایی ساخته شده برای اژدر‌های هسته‌ای رونمایی کرد
دیدار وزیر خارجه ترکیه با اعضای دفتر سیاسی حماس در استانبول
نیرو‌های نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا تا ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسند
نظامی‌گری آمریکا در کارائیب؛ وقتی ترامپ تصویر «صلح‌طلبی» خود را به سخره می‌گیرد
افشای جزئیات تکان‌دهنده درباره پیکر‌های اسرای فلسطینی؛ مشاهده نشانه‌های شکنجه و سرقت اعضا
دو نفر دیگر در ارتباط با سرقت جواهرات لوور متهم شدند
افشای جنایات هولناک در الفاشر؛ کشتار کودکان در برابر والدین توسط شبه‌نظامیان
دو کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی در جزیره کرت یونان
حضور تیم رباتیک دختران افغانستان در المپیاد جهانی پاناما
طالبان پاکستان را متهم به ایجاد بحران مرزی برای بازگشت آمریکا به بگرام کرد
آخرین اخبار
افشای جزئیات تکان‌دهنده درباره پیکر‌های اسرای فلسطینی؛ مشاهده نشانه‌های شکنجه و سرقت اعضا
دو نفر دیگر در ارتباط با سرقت جواهرات لوور متهم شدند
افشای جنایات هولناک در الفاشر؛ کشتار کودکان در برابر والدین توسط شبه‌نظامیان
درمان ۴۸۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید در افغانستان
رشد پنج‌برابری واردات کالا از مسیر ریلی خواف-هرات
حماس گزارشی از نقض آتش‌بس توسط رژیم اسرائیل را به ترکیه ارائه کرد
حضور تیم رباتیک دختران افغانستان در المپیاد جهانی پاناما
طالبان پاکستان را متهم به ایجاد بحران مرزی برای بازگشت آمریکا به بگرام کرد
نمایشگاه نقاشی هنرمند افغانستانی با محوریت فرهنگ مشترک ایران و افغانستان در تهران
بازدید دانش‌آموزان افغانستانی از المپیک فناوری برای الهام‌گیری و باور توانایی‌ها
حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه
روسیه از زیردریایی ساخته شده برای اژدر‌های هسته‌ای رونمایی کرد
دارندگان "آمایش ۱۷" مدارک خود را به‌روز کنند
تبریک قهرمانی افغانستان در فوتسال آسیا؛ ایران آماده همکاری فرهنگی و ورزشی با کشور همسایه
اختلال روانی نیمی از نیرو‌های ذخیره اسرائیل را از کار انداخت
صعود کوهنوردان مهاجران افغانستانی به قله اورجین لواسان
سازمان ملل: حملات اسرائیل هنگام برداشت زیتون سبک زندگی فلسطینیان را تهدید می‌کند
بیانیه ۴۰ سازمان بین‌المللی در محکومیت مانع‌تراشی اسرائیل در مسیر کمک‌های بشردوستانه
پکن: رزمایش مشترک به رهبری فیلیپین در دریای چین جنوبی رصد شد
الجولانی به واشنگتن سفر خواهد کرد
۷۵۰ کودک سودانی در بحبوحه خشونت‌ها بدون خانواده‌هایشان آواره شده‌اند
نیرو‌های نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا تا ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسند
نظامی‌گری آمریکا در کارائیب؛ وقتی ترامپ تصویر «صلح‌طلبی» خود را به سخره می‌گیرد
دیدار وزیر خارجه ترکیه با اعضای دفتر سیاسی حماس در استانبول
دو کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی در جزیره کرت یونان
بازداشت فرد مظنون به ارتباط با داعش در فرانسه
پیشروی نظامیان صهیونیست در جنوب سوریه
اوربان، توسک را به استفاده از جنگ اوکراین برای منافع سیاسی متهم کرد
چین پیشنهاد ایجاد سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی را ارائه می‌دهد
وزیر خارجه ترکیه به عراق سفر می‌کند