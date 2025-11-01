صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که در جریان سال جاری، بیش از ۴۸۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید در افغانستان را تحت درمان قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- صندوق حمایت از کودکان ملل متحد(یونیسف) اعلام کرده است که در جریان سال جاری، بیش از ۴۸۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید در افغانستان تحت درمان قرار گرفتهاند. این رقم در حالی نشر میشود که وضعیت بشری در افغانستان با چالشهای گسترده روبهرو است.
یونیسف، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر پیشین) ضمن تأکید بر تداوم خدمات نجاتدهنده، از همکاری نهادهای همکار و کمککنندگان بینالمللی برای حمایت از کودکان افغانستانی قدردانی کرده است.
هرچند ارائه خدمات درمانی به کودکان نیازمند میتواند از بحران انسانی بکاهد، اما اداره طالبان بهدلیل ایجاد موانع بر سر راه فعالیت نهادهای امداد، همچنان یکی از عوامل اصلی محدودیت دسترسی به کمکها در ساحات مختلف کشور بهشمار میرود.
با سقوط جمهوریت در سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، بحران سوءتغذیه کودکان در بسیاری از ولایات بهویژه مناطق روستایی و دورافتاده افزایش یافته است. آگاهان امور صحی میگویند مدیریت ضعیف و نبود دسترسی به خدمات اولیه در زیر سایه اداره طالبان، وضعیت کودکان را بیشتر در معرض تهدید جدی قرار داده است.