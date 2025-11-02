باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مرتضی فنونی زاده پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی سرخپوشان برابر تیم تراکتور در هفته نهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بازی تا دقیقه ۸۰ و قبل از گل تراکتور فوق العاده بی کیفیت بود. اصلا زشت است که بازی بدون تماشاگر برگزار شود. سازمان لیگ از چه چیزی وحشت دارد و بگذارد بازی انجام شود.

او افزود: در بازی گذشته این ۲ تیم در ورزشگاه آزادی اتفاقاتی رخ داد و در تبریز اتفاقی نیفتاد که بازی در ورزشگاه بنیان دیزل را بدون تماشاگر گذاشتند. اصلا مسئولان سازمان لیگ مسابقات را تعطیل کنند. فوتبال تنها دلخوشی مردم هست که آن هم از مردم می‌گیرند. تماشاچی ارگان اصلی فوتبال است و اگر تماشاگر در این بازی بود در آن صورت ۲ تیم به خودشان می‌آمدند و بازی خوبی ارائه می‌دادند و آن قدر بازی بی کیفیت نمی‌شد.

فنونی زاده تصریح کرد: آن قدر گلر‌های ۲ تیم توپ گرفتند، هافبک وسط‌ها توپ نگرفتند. به هر حال بازیکنان پرسپولیس با امتیاز از تبریز برگشتند. البته بازی کیفیت نداشت و حتی بازی در لیگ سوم هم آن قدر بی کیفیت نیست. بازی بارسلونا و رئال مادرید در ال کلاسیکو با وجود اینکه ۳ گل داشت، اما بالای ۵۰ موقعیت گلزنی داشت.

فنونی زاده تصریح کرد: کریم باقری ارنج را تغییر داد و حسین ابرقویی که در خط دفاع یکی از بازیکنان برتر پرسپولیس در چند هفته اخیر بود را در ترکیب اصلی نگذاشت. ابرقویی از لحاظ فنی بازیکن خوبی هست. البتهاو در تیم‌های پرطرفدار تجربه ندارد، اما این بازیکن بعد از اخراج پور علی گنجی که وارد زمین مسابقه شد خیلی خوب بازی کرد. کار دفاعی ما جلوی تراکتور فوق العاده بود و اصلا دفاع کردن خودش یک هنر و تاکتیک است.

او افزود: اسکوچیچ مرد بازی‌های بزرگ نیست و تیم تراکتور در بازی اولش برابر استقلال شکست خورد و این تیم مقابل ۲ تیم بزرگ پایتخت ۴ امتیاز از دست داد. تیم تراکتور ۵ گل به گل گهر زد که ۴ گل از اشتباه مدافعان به دست آمد. بازی تراکتور از لحاظ فنی خوب است، اما حسین نژاد و هاشم نژاد در بازی با پرسپولیس نتواستند یار مقابل خود را دریبل بزنند. درست است که بازی بی کیفیت بود، اما بازیکنان ما به خوبی دفاع کردند.

فنونی زاده بیان کرد: احمد زاده در بازی با تراکتور در ترکیب اصلی بود، اما اگر او اخطار نمی‌گرفت بعید بود که تعویض شود. همچنین اگر اورونوف می‌خواهد با همین کیفیت بازی کند، یک ربع و بیست دقیقه هم نباید به او بازی برسد چرا که او فوق العاده دارد ترسو بازی می‌کند و این بازیکن به درد پرسپولیس نمی‌خورد.

پیشکسوت پرسپولیس بیان کرد: بعد از ۱۵ سال که کریم باقری فوتبال را کنار گذاشت، یک بازیکنی از کشور مونته نگرویی آمده است، که از لحاظ فیزیکی تقریبا عین کریم باقری است. باکیچ که پشت ضربه ایستگاهی قرار گرفت، من گفتم که این ضربه گل می‌شد و او درست ضربه را به بالای سر علیرضا بیرانوند زد. هر کسی باشد به سمت راست گلر می‌انداخت، چون آن سمت خالی بود. باکیچ یاد و خاطره شوت ها، ضربات ایستگاهی و بازی‌های زیبای کریم باقری را برای ما و هواداران زنده کرد. به نظرم دست دلالی که باکیچ را آورد درد نکند و او فوق العاده است. برای اولین بار باید از دلالی که باکیچ را به پرسپولیس آورد تشکر کنیم.

فنونی زاده درباره اینکه اوسمار از بازی بعدی موفق خواهد بود، گفت: تجربه نشان داده است که اوسمار یک نیم فصل سرمربی تیم پرسپولیس بوده و تیم قهرمان شده است. در صورتی که تیم قهرمان را تحویل گرفت. برانکو در رده ملی و باشگاهی ما فوق العاده محبوب است چرا که تیم چهاردهم را نایب قهرمان کرد و این برای ما ارزنده است. امیدوارم اوسمار با کمک کریم باقری بتواند تیم پرسپولیس را به موفقیت برساند. به هر حال بازیکنان پرسپولیس بعد از ۲، ۳ ماه بازی خوبی انجام دادند. اصلا بازیکنان ما کم کاری نکردند و بعد از اینکه ۱۰ نفره شدیم هم از لحاظ بدنی کم نیاوردند پس مشخص شد که همکاران وحید هاشمیان از لحاظ بدنی خوب کار کردند.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد سرژ اوریه چطور بود، گفت: عملکردش متوسط بود. میلاد محمدی بیشتراز سرژ اوریه به جلو حرکت کرد و ما هنوز یک سانت هم از اوریه ندیدیم. کسی که در تاتنهام و تیم ملی ساحل عاج بازی کرده است، باید حرفه‌ای بازی کند. بازیکنان کناری استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان باید رونده باشند. البته میلاد محمدی از جناح چپ پرسپولیس حرکت می‌کرد، اما سانت هایش مثل همیشه نبود. با توجه به اینکه حسین نژاد هاشم نژاد از سمت چپ حرکت می‌کردند شاید کریم باقری به سرژ اوریه گفته بود که نفوذ نکند، اما محمدی از سمت چپ بیشتر رونده بود.

او افزود: محمد عمری بازی خودش را انجام نداد. او در نیمه اول بد نبود، اما در نیمه دوم نتوانست خوب بازی کند. نکته منفی که عمری دارد این است که وقتی دریبل می‌زند می‌تواند به راحتی عبور کند، اما خودش را به زمین می‌زند تا داور خطا بگیرد. من از بازیکنان پرسپولیس خواهش می‌کنم ضربه کاشته پشت محوطه جریمه را بگذارند تا باکیچ بزند.