دکتر احمد الفرا، مدیر بیمارستان التحریر در مجتمع پزشکی ناصر تأیید کرد که از هر هفت پیکر اسرای فلسطینی که به غزه بازگردانده شده، فقط یک جسد قابل شناسایی است.

وی افزود که برخی پیکر‌ها علائم شکنجه را نشان می‌دهند به طوری که ظاهر آنها را کاملاً تغییر داده است.

دکتر الفرا همچنین خاطرنشان کرد که داخل برخی پیکر‌ها خالی بوده و با پنبه پر شده‌اند که نشان دهنده سرقت اعضای بدن شهدا توسط اشغالگران است.

علاوه بر این، برخی از پیکر‌ها علائم شکنجه با میله‌های آهنی داغ شده روی شکم داشتند که باعث سوختگی شدید قبل از مرگ شده بود.

متجمع پزشکی ناصر در نوار غزه ظهر امروز اعلام کرد که پیکر‌های ۳۰ نفر از اسرای فلسطینی که در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند، در چارچوب توافق آتش‌بس و تبادل اسرا از طرف صهیونیستی تحویل گرفته شده است.

بر اساس توافق آتش‌بس غزه، رژیم اسرائیل متعهد شده است به ازای تحویل جنازه هر اسیر اسرائیل، پیکر ۱۵ فلسطینی را تحویل دهد.

پیش از این، دفتر رسانه‌ای امور اسرای فلسطین خواستار تشکیل کمیته‌ای بین‌المللی برای تحقیق درباره شکنجه اسرای فلسطینی، توقف فوری این اقدامات، از سرگیری دیدار‌های صلیب سرخ و خانواده‌ها با اسرا و نیز تضمین رعایت حقوق آنان مطابق با قوانین بین‌المللی بشردوستانه شده بود.

منبع: قدس نیوز