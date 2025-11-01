دادستان‌های فرانسوی دو مظنون دیگر را در رابطه با سرقت جواهرات سلطنتی در موزه لوور پاریس متهم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادستان پاریس روز شنبه اعلام کرد که یک زن و یک مرد تحت تحقیقات رسمی در مورد سرقت ۱۰۲ میلیون دلاری جواهرات موزه لوور قرار گرفته‌اند و تعداد کل متهمان در پرونده به چهار نفر افزایش یافته است.

مرد ۳۷ ساله که به خاطر سرقت‌های قبلی برای پلیس شناخته شده بود، به سرقت سازمان‌یافته و توطئه جنایی متهم شد. زن ۳۸ ساله نیز به همدستی در سرقت سازمان‌یافته و توطئه جنایی متهم شد.

دفتر دادستانی اعلام کرد که سه نفر دیگر که در ۲۹ اکتبر به همراه آن مرد و زن دستگیر شده بودند، بدون اتهام آزاد شدند.

دادستان گفت که دو مظنون جدید در برابر قضات تحقیق حاضر شدند و همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند. هر دو دست داشتن در سرقت را انکار می‌کنند.

دادستان جزئیات بیشتری در مورد آنها ارائه نکرد، اما رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که این زن اهل لا کورنو، حومه‌ای پرتردد در شمال پاریس بوده است.

دادستان هفته گذشته گفت که دو مظنون اول متهم در این پرونده، "تا حدی" به دست داشتن خود در این سرقت اعتراف کرده‌اند. آنها شامل یک مرد ۳۴ ساله الجزایری بودند که از سال ۲۰۱۰ در فرانسه زندگی می‌کرد و هنگام تلاش برای سوار شدن به پروازی به مقصد الجزایر توسط پلیس بازداشت شد و یک مرد ۳۹ ساله که پیش از این به دلیل یک پرونده سرقت تحت نظارت قضایی بود. هر دو در اوبرویلیه، محله‌ای کم درآمد در شمال پاریس زندگی می‌کنند.

دادستان گفت که تحقیقات ادامه دارد. تاکنون هیچ اثری از جواهرات مسروقه پیدا نشده است.

دو هفته پیش، دو دزد نقابدار از آسانسور باربری برای رسیدن به پنجره طبقه دوم استفاده کردند، ویترین جواهرات را با استفاده از ابزار‌های برقی شکستند و با اسکوتر‌هایی که توسط دو همدستشان رانده می‌شد، فرار کردند. این سرقت با آشکار کردن نقص‌های امنیتی در پربازدیدترین موزه جهان، موجی از شوک را در سراسر جهان ایجاد کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: موزه لوور ، سرقت جواهرات
جواهرات دزدیده شده لوور هنوز پیدا نشده‌اند
سومین مظنون در ارتباط با سرقت از موزه لوور دستگیر شد
بیش از ۱۰۰ بازپرس در پرونده سرقت موزه لوور شرکت می‌کنند
