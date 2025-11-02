یکی از دستورکارهای امروز مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ یکصدوسی‌و‌هشتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح بند(الف) ماده(۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی