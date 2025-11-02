یوونتوس در اولین بازی لوچانو اسپالتی روی نیمکت تیم، موفق شد با نتیجه ۲-۱ کرمونزه را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین مسابقه یوونتوس بعد از انتصاب لوچیانو اسپالتی به عنوان سرمربی، با پیروزی خفیف و نزدیک ۲ بر یک مقابل کرمونزه به پایان رسید.

تنها یک دقیقه و ۲۰ ثانیه از ابتدای مسابقه گذشته بود که شلیک پای چپ فیلیپ کوستیچ بیانکونری را پیش انداخت. برتری بانوی پیر در دقیقه ۶۸ و با شوت آندره‌آ کامبیاسو ۲ برابر شد. جیمی واردی مهاجم ۳۸ ساله انگلیسی در دقایق پایانی روی یک ضد حمله و اشتباه مدافع یوونتوس اختلاف را کاهش داد، اما برای بازگشت دیر شده بود. با وجود این‌که یوونتوس موقعیت‌های زیادی روی دروازه کرمونزه ساخت، اوپندا و ولاهوویچ دقّت و اعتمادبه‌نفس لازم برای گلزنی را نداشتند، اما درس تمام‌کنندگی جیمی واردی به آنها، مانع از دست رفتن پیروزی یوونتوس نشد.

یوونتوس با این برد ۱۸ امتیازی شد و به رتبه پنجم جدول صعود کرد.