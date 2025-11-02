تیم‌های فوتبال رئال مادرید و والنسیا در دیداری از چارچوب هفته‌ یازدهم لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۴-۰ کهکشانی‌ها به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز‌های خوش رئال مادرید همچنان ادامه دارد و کهکشانی‌ها یک هفته بعد از پیروزی شیرین در ال‌کلاسیکو، با ۴ گل به برتری قاطع خانگی مقابل والنسیا دست یافتند.

 امباپه با دو گل دیگر، نشان داد مدعی اصلی کفش طلای اروپاست؛ وینیسیوس هم در ترکیب اصلی بود و یک پنالتی را از دست داد، اما هیچ حاشیه جدیدی ایجاد نکرد و هنگام تعویض، برخلاف هفته گذشته برخورد محترمانه‌ای با ژابی آلونسو داشت؛ بلینگام با نمایشی استثنایی کاملاً احیا شد و گل سوم رئال را زد و کارراس یک گل دیدنی زد تا پیروزی شیرین‌تر شود. 

کیلیان امباپه با دو گلی که دیشب به ثمر رساند، شمار گل‌های خود را در ۴۵ مسابقه ابتدایی‌اش در لالیگا به عدد ۴۴ رساند؛ آماری بهتر از کریستیانو رونالدو که در همین تعداد مسابقه ۴۳ گل زده بود.  تنها پوشکاش با ۴۴ گل در ۴۴ مسابقه، شروعی درخشان‌تر از امباپه داشته است. 

 این پیروزی با رضایت و تسلیم کامل والنسیا به دست آمد، تیمی که از همان لحظه پیاده شدن از اتوبوس، شکست را پذیرفته بود. این تیم، که روزگاری رقیب اصلی رئال در لیگ محسوب می‌شد، اکنون سایه‌ای از گذشته است و با ۹ امتیاز در رتبه هجدهم جدول لالیگا قرار دارد.

رئال مادرید با کسب دهمین پیروزی فصل در ۱۱ هفته نخست ۳۰ امتیازی شد و به گونه‌ای دست نیافتنی در صدر جدول رده‌بندی لالیگای اسپانیا، اختلاف امتیاز با بارسا را افزایش داد. بارسلونا با ۲۲ امتیاز و یک بازی کمتر رده سوم را به خودش اختصاص داده. بارسا امشب ساعت ۲۱ میزبان الچه است.

در دیگر دیدار مهم دیشب لالیگا، اتلتیکو مادرید با سه گل مهمانش سویا را شکست داد. گل اول را خولیان آلوارز به ثمر رساند و گل دوم توسط تیاگو آلمادا روی پاس گل جولیانو سیمئونه به ثمر رسید، در نهایت گل سوم هم روی پاس گل آلمادا زده شد تا بازیکنان آرژانتینی ناجی اتلتیکو مادرید باشند. البته این گل با ضربه گریزمن فرانسوی به ثمر رسید. شاگردان سیمئونه با این برد ۲۲ امتیازی شدند و چهارمند. در سایر بازی‌های دیشب لالیگا، ویارئال با چهار گل رایووایکانو را شکست داد و به رتبه دوم رسید و سوسیداد هم سه بر دو بیلبائو را مغلوب کرد.

