لیورپول پس از مدت‌ها ناکامی در لیگ برتر، بالاخره موفق شد رنگ برد را ببیند و با پیروزی ۲-۰ برابر استون ویلا کمی به آرامش برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیورپول با غلبه ۲ بر صفر بر استون‌ویلا از هفته‌های فاجعه‌بار اخیر در فوتبال داخلی خارج شد و خود را به رده سوم جدول لیگ برتر رساند.

اشتباه ویرانگر املیانو مارتینز باعث شد تا محمد صلاح به راحتی در اواخر نیمه نخست دروازه شیر‌های بیرمنگام را باز کند. این دویست و پنجاهمین گل صلاح در لیگ جزیره بود. در نیمه دوم نوبت به رایان گرافنبرخ رسید تا روی پاس الکسیس مک‌آلیستر برتری را دوبرابر کند. شاگردان آرنه اشلوت در چهار دیدار اخیرشان در لیگ برتر شکست خورده بودند و با این برد کمی از بحران خارج شدند.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، لیورپول
خبرهای مرتبط
لیگ برتر انگلیس؛
اورتون ۰-۳ تاتنهام/ شاگردان توماس فرانک به رتبه سوم رسیدند
جام اتحادیه انگلیس؛
صعود آرسنال، چلسی و منچسترسیتی/ لیورپول و تاتنهام حذف شدند + فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
شکست منچسترسیتی و پیروزی آرسنال/ یکه تازی توپچی ها در صدر جدول+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلیل اصلی به کما رفتن «صابر کاظمی» مشخص شد
VAR پیروزی را از پیکان گرفت/ فجر در وقت اضافه از شکست گریخت
بایرن مونیخ ۳ - ۰ بایرلورکوزن/ پانزدهمین پیروزی متوالی شاگردان کمپانی + فیلم
پنالتی از دست رفته موراتا مانع پیروزی فابرگاس بر کونته/ نخستین شکست فصل برای آتالانتا
پیروزی دوباره آرسنال با هفتمین کلین‌شیت پیاپی/ منچستریونایتد متوقف شد
پاری سن ژرمن ۱ - ۰ نیس/ راموس جلوی یک تساوی دیگر را گرفت
از پیشنهاد‌های جدید برای جهانبخش تا خشم عربستانی‌ها از مسی + فیلم
فنونی‌زاده: باکیچ یاد و خاطره شوت‌های کریم باقری را برای ما زنده کرد
کرمونزه ۱ - ۲ یوونتوس/ شروع شیرین اسپالتی روی نیمکت بانوی پیر
‌می‌توانیم رنکینگ خوبی در مسابقات جهانی برای ایران به دست آوریم
آخرین اخبار
‌می‌توانیم رنکینگ خوبی در مسابقات جهانی برای ایران به دست آوریم
کرمونزه ۱ - ۲ یوونتوس/ شروع شیرین اسپالتی روی نیمکت بانوی پیر
فنونی‌زاده: باکیچ یاد و خاطره شوت‌های کریم باقری را برای ما زنده کرد
بایرن مونیخ ۳ - ۰ بایرلورکوزن/ پانزدهمین پیروزی متوالی شاگردان کمپانی + فیلم
پنالتی از دست رفته موراتا مانع پیروزی فابرگاس بر کونته/ نخستین شکست فصل برای آتالانتا
پاری سن ژرمن ۱ - ۰ نیس/ راموس جلوی یک تساوی دیگر را گرفت
پیروزی دوباره آرسنال با هفتمین کلین‌شیت پیاپی/ منچستریونایتد متوقف شد
VAR پیروزی را از پیکان گرفت/ فجر در وقت اضافه از شکست گریخت
از پیشنهاد‌های جدید برای جهانبخش تا خشم عربستانی‌ها از مسی + فیلم
دلیل اصلی به کما رفتن «صابر کاظمی» مشخص شد
ایران «جام جهانی شطرنج گوا» را با پیروزی آغاز کرد
از واکنش کری تا لبرون جیمز به خشونت پلیس آمریکا + فیلم
عیادت وزیر ورزش و جوانان از صابر کاظمی
سومی ایران در رقابت‌های تنیس فجیره
مروری بر حواشی و اتفاقات کشتی فرنگی و آزاد در هفته اخیر + فیلم
از صعود به فینال تنیس ایتالیا تا اخبار مربوط به لیگ برتر بسکتبال در ورزش بانوان + فیلم
پایان همکاری مهرداد خانبان با پرسپولیس
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس برای بازی با استقلال خوزستان
پایان مسابقات اسکیت اینلاین هاکی با معرفی تیم‌های برتر
تیم‌های مدال‌آور مسابقات ژیمناستیک مشخص شدند
اعزام تیم ملی مطابق مقررات کمیته ملی المپیک بود
روایت والیبالیست روس از حادثه برای صابر کاظمی
آخرین وضعیت مصدومیت سردار آزمون در امارات
بحران استقلال در بازی با الوحدات/ جانشین کوشکی چه بازیکنی خواهد بود؟
محکومیت سنگین پرسپولیس و سپاهان تایید شد
تغییر جدول لیگ برتر فوتبال/ سه امتیاز کسر شده به تیم‌های لیگ برتری بازمی‌گردد
اعلام زمان قرعه‌کشی یک شانزدهم جام حذفی
تحلیل رسانه یونانی از نقش طارمی در المپیاکوس
اتحادیه جهانی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جهانی ۲۰۱۵ را تایید کرد
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل از فردا