باشگاه خبرنگاران جوان - لیورپول با غلبه ۲ بر صفر بر استون‌ویلا از هفته‌های فاجعه‌بار اخیر در فوتبال داخلی خارج شد و خود را به رده سوم جدول لیگ برتر رساند.

اشتباه ویرانگر املیانو مارتینز باعث شد تا محمد صلاح به راحتی در اواخر نیمه نخست دروازه شیر‌های بیرمنگام را باز کند. این دویست و پنجاهمین گل صلاح در لیگ جزیره بود. در نیمه دوم نوبت به رایان گرافنبرخ رسید تا روی پاس الکسیس مک‌آلیستر برتری را دوبرابر کند. شاگردان آرنه اشلوت در چهار دیدار اخیرشان در لیگ برتر شکست خورده بودند و با این برد کمی از بحران خارج شدند.