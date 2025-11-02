شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت معوقات متناسب سازی حقوق بازنشستگان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که تاخیر در پرداخت بخشی از معوقات متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلایل مختلفی به تعویق افتاده و مشکلات فراوانی را برای آنها به وجود آورده است. به گفته شهروندخبرنگار ما هنوز بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی معوق متناسب سازی خود را دریافت نکردند
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام، امروز ۱۰ آبان است هنوز بخشی ازبازنشستگان تامین اجتماعی معوق متناسب سازی خود رادریافت نکرده‌ایم. (حقوق‌های بالای بیست میلیون تومان) خواهشمندم موضوع راپیگیری نمایید. چرا رسانه قضیه را پیگیری نمی‌کند؟

